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14:43 (мск), источник: ТАСС

Комитет Совфеда одобрил кандидатуру Небензи на пост постпреда РФ при ООН

Замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов отметил, что Василию Небензе еще предстоит главный этап утверждения на должность постпреда — подписание указа президентом России.

Источник: ИТАР-ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по международным делам одобрил кандидатуру заместителя министра иностранных дел России Василия Небензи на пост постоянного представителя России при ООН. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов.

«Да, этот этап пройден», — сказал он на полях Петербургского международного экономического форума.

Дипломат напомнил, что Небензе еще предстоит главный этап утверждения на должность постпреда — подписание указа президентом России.

Комитет Госдумы по международным делам 25 мая поддержал кандидатуру замглавы МИД РФ Василия Небензи на пост постоянного представителя России при ООН, международный комитет Совета Федерации обсуждал его назначение 29 мая.

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Пост российского постпреда при ООН стал вакантным после трагической кончины чрезвычайного и полномочного посла Виталия Чуркина в феврале на его рабочем месте в Нью-Йорке.

Василий Небензя родился в 1962 году, владеет английским и испанским языками. Дипломат занимал различные должности в центральном аппарате и за рубежом. В разные годы Небензя возглавлял департамент по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ, в 1996—2000 годах был старшим советником в постпредстве РФ при ООН, в 2006—2012 — заместителем постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

ПМЭФ проходит с 1 по 3 июня. Мероприятия форума объединены девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике». ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.

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