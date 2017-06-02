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16:52 (мск), источник: Время Воронежа

Воронежский союз архитекторов выбрал своего вице-мэра

Профессиональное сообщество рекомендовало на этот пост Константина Кузнецова.

В пятницу, 2 июня, на форуме «Зодчество VRN 2017» в ходе дискуссии на тему, каким должен быть главный архитектор города, с конкретным предложением выступил представитель областной организации Союза архитекторов, профессор Юрий Кармазин. От лица своей организации он заявил, что представляется наиболее целесообразным объединить пост главного архитектора Воронежа с должностью заместителя главы города.

Также он сообщил, что Союз архитекторов рассмотрел разные кандидатуры и пришел к выводу, что наиболее достойным претендентом является архитектор Константин Кузнецов.

Юрий Кармазин отрекомендовал его так: 34 года, стаж работы — 13 лет, десять из которых — на руководящих должностях, молодой, энергичный.

Если глава города Александр Гусев примет это предложение как руководство к действию, Константин Кузнецов станет прямым начальником для руководителя управления главного архитектора Людмилы Подшиваловой.

Напомним, что проектировщик Людмила Подшивалова была назначена на свой пост 29 мая. Как уже сообщала интернет-газета «Время Воронежа», архитектурное сообщество без восторга отнеслось к этому назначению, полагая, что УГА должен возглавлять человек с архитектурным образованием.

Сделанное на форуме заявление, касающееся Константина Кузнецова, означает, что воронежские архитекторы не смирились с решением мэра и намерены добиваться своего.

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