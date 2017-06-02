Воронежский союз архитекторов выбрал своего вице-мэра
Профессиональное сообщество рекомендовало на этот пост Константина Кузнецова.
Профессиональное сообщество рекомендовало на этот пост Константина Кузнецова.
В пятницу, 2 июня, на форуме «Зодчество VRN 2017» в ходе дискуссии на тему, каким должен быть главный архитектор города, с конкретным предложением выступил представитель областной организации Союза архитекторов, профессор Юрий Кармазин. От лица своей организации он заявил, что представляется наиболее целесообразным объединить пост главного архитектора Воронежа с должностью заместителя главы города.
Также он сообщил, что Союз архитекторов рассмотрел разные кандидатуры и пришел к выводу, что наиболее достойным претендентом является архитектор Константин Кузнецов.
Юрий Кармазин отрекомендовал его так: 34 года, стаж работы — 13 лет, десять из которых — на руководящих должностях, молодой, энергичный.
Если глава города Александр Гусев примет это предложение как руководство к действию, Константин Кузнецов станет прямым начальником для руководителя управления главного архитектора Людмилы Подшиваловой.
Напомним, что проектировщик Людмила Подшивалова была назначена на свой пост 29 мая. Как уже сообщала
Сделанное на форуме заявление, касающееся Константина Кузнецова, означает, что воронежские архитекторы не смирились с решением мэра и намерены добиваться своего.