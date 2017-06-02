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16:12 (мск), источник: Время Воронежа

Воронежский муниципалитет пополнился еще одним выходцем из областной власти

Директором МКП «Управление главного архитектора» станет Юлия Шалыгина.

Директором муниципального казенного предприятия «Управление главного архитектора» будет назначена Юлия Шалыгина, работающая в областном управлении архитектуры и градостроительства. Об этом в пятницу, 2 мая, объявил мэр Воронежа Александр Гусев, выступая на площадке форума «Зодчество VRN 2017».

Таким образом получила продолжение тенденция, согласно которой ключевые муниципальные вакансии заполняются сотрудниками областных структур.

Юлия Шалыгина закончила юридический факультет ВГУ в 2002 году, работала в департаменте строительной политики администрации области.

В управлении архитектуры и градостроительства она возглавляла отдел территориального планирования и была заместителем главы управления Марины Раковой.

Напомним, что кресло директора МКП «УГА» освободилось в январе этого года, когда возглавлявший предприятие Максим Яровой получил назначение на пост руководителя управления административно-технического контроля. До последнего момент и. о. директора МКП работал Эдуард Иноков.

Предметом деятельности МКП «УГА» является выполнение работ и оказание услуг в части градостроительства, архитектуры, геодезии, картографии, земельных отношений, инженерной и транспортной инфраструктуры города. Эта деятельность ведется на коммерческой основе.

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