В Киеве сообщили о покушении на участника блокады Крыма, бывшего чеченского полевого командира Осмаева

Об этом сообщил в Facebook депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко.

По его данным, Осмаев пришел на встречу с киллером, представившимся журналистом французской газеты Le Mond, вместе со своей женой Аминой Окуевой. Во время встречи гражданин произвел несколько выстрелов в Осмаева, после чего попытался скрыться. По утверждению Геращенко, Окуева в свою очередь открыла стрельбу и ранила стрелявшего из наградного пистолета.

При киллере были найдены документы, оформленные на имя Дакара Александра Венусовича, однако депутат ВР Украины считает, что это не настоящее имя, а самого подозреваемого поспешил связать со спецслужбами России.

«Это совершенно другое лицо, которое регулярно ездило в Россию для получения инструкций из Центра… Последнее его возвращение из РФ было в середине мая месяца. После чего данный гражданин вдруг решил связаться с Адамом Асмаевым и Амином Окуевой под видом журналиста французской газеты Le Mond», — написал Геращенко, также подчеркнув, что покушение имеет «чеченский след».

По информации украинских СМИ, состояние Осмаева тяжелое, пули повредили ключицу, пробили легкое и застряли в позвоночнике. Киллер также в тяжелом состоянии.

Осмаев и Окуева известны крымчанам по участию в энергетической блокаде Крыма со стороны Украины. Тогда, в ноябре 2015 года, бывший чеченский полевой командир вместе с женой, организатором блокады Крыма Ленуром Ислямовым и еще одним участником блокады в камуфляже сфотографировались в Херсонской области на фоне взорванной опоры ЛЭП, подававшей электричество в Крым. Фото выложила в Facebook сама Окуева и с одобрением высказалась о проведенном террористическом акте, который оставил без электричества более 2 миллионов крымчан.

Амина Окуева — уроженка Одессы, некоторое время жила в Москве и Чечне. В 2003 году во время второй чеченской компании вернулась в Одессу, где получила образование хирурга. Во время столкновений на Майдане в Киеве была врачом в рядах Евромайдана. В 2014 года и по сей день воюет в зоне так называемой АТО. Гражданская жена чеченского полевого командира Адама Осмаева.

Адам Осмаев — уроженец Грозного, чеченский полевой командир, командир батальона имени Джохара Дудаева, находящегося в зоне боевых действий на Востоке Украины. Спецслужбы России давно разыскивают Осмаева по обвинению в попытке организации теракта в Москве в 2007 году. Тогда он был задержан и отпущен под подписку о невыезде, которая не помешала ему скрыться в Великобритании.

Позднее, в январе — феврале 2012 года группу из трех молодых людей (выходцев из Чечни Адама Осмаева, Руслана Мадаева и уроженца Казахстана Ильи Пьянзина), организовавших конспиративную базу в одной из квартир Одессы, удалось выявить после того, как в жилище случайно сработала самодельная бомба. Мадаев погиб, а задержанный Пьянзин рассказал сотрудникам службы безопасности Украины, что он и его подельники готовили взрывчатку для покушений на Владимира Путина (тогда он занимал пост премьер-министра РФ) и главу Чечни Рамзана Кадырова.

В том же году, через месяц, Осмаев был задержан. Первично судом было принято решение об экстрадиции Адама в Россию, однако адвокатам через Европейский суд по правам человека удалось этому воспрепятствовать. Гражданская жена Осмаева Амина Окуева обратилась в несколько инстанций с требованием реабилитировать мужа. В итоге с Осмаева сняли все «террористические» статьи, он был обвинен в неосторожном обращении с взрывчатыми веществами, а позднее освобожден в связи с отбытием срока во время предварительного заключения.