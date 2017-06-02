Андрей Бочаров: «Невыполнение сроков капремонта многоквартирных домов недопустимо»
Предварительные итоги работы регионального фонда капитального ремонта обсуждались на совещании в администрации региона.
Предварительные итоги работы регионального фонда капитального ремонта обсуждались на совещании в администрации региона.
В 30-летнюю программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Волгоградской области включено более 10 600 объектов. С 2015 года, когда был дан старт программы приведено в порядок 426 многоквартирных дома. На этот год запланирован еще больший объем — 572 многоэтажки. Предварительные итоги работы регионального фонда капитального ремонта обсуждались на совещании в администрации региона, которое провел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
— Капитальный ремонт многоквартирных домов — вопрос очень важный, так как касается подавляющего числа жителей Волгоградской области, — отметил глава региона. — Работы должны осуществляться исключительно после проведения всех процедур, предусмотренных законом, с привлечением структур власти, общественного контроля и собственников квартир. Это позволит обеспечить безопасное, комфортное проживание граждан и поддержание необходимого уровня эксплуатационных характеристик многоквартирных домов.
Волгоградский регион стал первым в стране, где на законодательном уровне закреплен такой критерий очередности, как «замена лифтов, отработавших нормативный срок службы».
— От совместных слаженных действий регионального фонда, строительных организаций, жителей домов зависит результат, — подчеркнул губернатор. — Программе капитального ремонта со стороны жителей уделяется самое пристальное внимание, и это справедливо. Чтобы не было завышенных ожиданий, надо разъяснять людям, какие виды работ могут быть включены в проект, какие должны иметь приоритетное значение, и почему. Необходим постоянный диалог, жители имеют право участвовать и контролировать все этапы работ.
Особый акцент глава региона сделал ответственности подрядных организаций. С 12 компаниями
— Невыполнение сроков недопустимо — таких подрядчиков надо исключать из перечня добросовестных организаций, — еще раз напомнил глава региона.
В связи с этим Андрей Бочаров поставил задачи скоординировать планы по капитальным, текущим ремонтам домов и благоустройству внутридворовых территорий, привлекая к работе управляющие компании, а также при ремонте фасадов приводить в надлежащее состояние информационные и рекламные вывески.