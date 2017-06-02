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14:58 (мск), источник: РИАЦ

Андрей Бочаров: «Невыполнение сроков капремонта многоквартирных домов недопустимо»

Предварительные итоги работы регионального фонда капитального ремонта обсуждались на совещании в администрации региона.

В 30-летнюю программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Волгоградской области включено более 10 600 объектов. С 2015 года, когда был дан старт программы приведено в порядок 426 многоквартирных дома. На этот год запланирован еще больший объем — 572 многоэтажки. Предварительные итоги работы регионального фонда капитального ремонта обсуждались на совещании в администрации региона, которое провел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

— Капитальный ремонт многоквартирных домов — вопрос очень важный, так как касается подавляющего числа жителей Волгоградской области, — отметил глава региона. — Работы должны осуществляться исключительно после проведения всех процедур, предусмотренных законом, с привлечением структур власти, общественного контроля и собственников квартир. Это позволит обеспечить безопасное, комфортное проживание граждан и поддержание необходимого уровня эксплуатационных характеристик многоквартирных домов.

В ходе совещания было отмечено, что 28 многоквартирных домов области будут не только приведены в порядок, в них заменят 89 лифтов.

Волгоградский регион стал первым в стране, где на законодательном уровне закреплен такой критерий очередности, как «замена лифтов, отработавших нормативный срок службы».

— От совместных слаженных действий регионального фонда, строительных организаций, жителей домов зависит результат, — подчеркнул губернатор. — Программе капитального ремонта со стороны жителей уделяется самое пристальное внимание, и это справедливо. Чтобы не было завышенных ожиданий, надо разъяснять людям, какие виды работ могут быть включены в проект, какие должны иметь приоритетное значение, и почему. Необходим постоянный диалог, жители имеют право участвовать и контролировать все этапы работ.

Особый акцент глава региона сделал ответственности подрядных организаций. С 12 компаниями из-за срыва сроков или некачественной работы уже расторгнуты контракты. Кроме того, в соответствии с задачей, поставленной Андреем Бочаровым, фондом изменены условия договоров, которые теперь исключают проведение подрядчикам авансовых платежей и предусматривают возможности расторжения соглашений регоператором в одностороннем порядке.

— Невыполнение сроков недопустимо — таких подрядчиков надо исключать из перечня добросовестных организаций, — еще раз напомнил глава региона.

Качественный капитальный ремонт жилого фонда — это основа для наведения порядка в ЖКХ, а также комплексного развития территории.

В связи с этим Андрей Бочаров поставил задачи скоординировать планы по капитальным, текущим ремонтам домов и благоустройству внутридворовых территорий, привлекая к работе управляющие компании, а также при ремонте фасадов приводить в надлежащее состояние информационные и рекламные вывески.

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