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14:56 (мск), источник: Новый Калининград

Глава Калининграда решил создать штаб по Острову

И взять на еженедельный контроль все строящиеся объекты.

Глава Калининграда Александр Ярошук решил создать штаб по строительству объектов на Острове. «Мной было принято решение создать штаб по строительству всех объектов, которые на Острове, всех, которые идут к Чемпионату мира, и взять еженедельный контроль по этим объектам», — сообщил он журналистам в пятницу в ходе рабочего выезда на Октябрьский остров.

Раз в месяц Ярошук собирается докладывать о ситуации врио губернатора Антону Алиханову. Глава Калининграда напомнил, что на Острове строительные работы ведутся как по муниципальному, так и по региональному заказу. «Мы совместно будем решать все эти проблемы, которые сейчас есть», — подчеркнул Ярошук.

Напомним, на Острове в данный момент строятся стадион к ЧМ-2018, Парадная набережная, реконструируются Деревянный и Высокий мосты. Кроме того, планируется ремонт ул. Павлова и продолжение реконструкции Солнечного бульвара.

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