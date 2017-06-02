Либералы официально объявили о переходе в оппозицию

А расследование дел бывшего министра транспорта Юрия Киринчука и генпримара Дорина Киртоакэ, либералы считают политическим. Председатель парламента Андриан Канду считает заявления спекуляциями, а в отношении Киринчука и Киртоакэ решение примет суд.

Она объясняет это давлением, которое оказывают на нее Демпартия и Партия социалистов.

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«Обстановка в правящей коалиции радикально изменилась после того, как президентом стал пророссийский Игорь Додон. Далее последовали показательные задержания и аресты», — сказал депутат ЛП Роман Боцан.

В ответ социалисты заявили, что до сих пор либералы прикрывались правящей коалицией.

«Социалисты никогда не участвовали и не будут участвовать в шоу “ДОМ 2” между ЛП и ДПМ. Вы возглавляли самые коррумпированные министерства. Мы хорошо знаем, что генеральная прокуратура пять лет откладывала дела в отношении кишинёвской мэрии», — заявил депутат ПСРМ Влад Бэтрынча.

А председатель парламента Андриан Канду отверг существование политической договоренности между ДПМ и ПСРМ.

«Мы с Партией социалистов расходимся во взглядах. Между нами нет никакого партнерства или договоренности. Если речь идет о компромиссе по изменению избирательной системы, то его мы достигли в том числе благодаря нашим партнерам по развитию», — подчеркнул Андриан Канду.

Ранее демократы говорили, что решение Либеральной партии уйти в оппозицию объясняется в том числе желанием сделать передышку и собраться с силами перед парламентскими выборами. ДПМ подтвердила свою готовность нести политическую отвественность за дальнейшие реформы в стране.