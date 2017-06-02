Путин рассказал о новой фазе подъема в экономике России

Источник: РИА "Новости"

В экономике России началась новая фаза подъема, приток инвестиций превышает рост ВВП. Об этом в пятницу, 2 июня, заявил президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

По его словам, российский ВВП растет третий квартал подряд. По предварительным данным, в апреле его прирост составил 1,4 процента. «Увеличиваются продажи автомобилей, объемы выдачи ипотечных кредитов. Специалисты считают именно эти индикаторы важными признаками оживления экономики и подъема потребительского спроса», — сказал президент в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме. При этом, приток прямых иностранных инвестиций в экономику в первом квартале составил семь миллиардов долларов, что является лучшим показателем за последние три года, указал Путин.

В целом, инвестиции в первом квартале выросли на 2,3 процента. Таким образом, сегодня складывается ситуация, когда рост инвестиций превышает рост ВВП. Это еще одно свидетельство того, о чем я уже говорил. Экономика вступает в новую фазу роста, формируется слово для ее будущего развития. Владимир Путин Президент РФ

Эти позитивные тенденции нужно поддержать и ускорить, чтобы на рубеже 2020 года выйти на опережающие темпы экономического роста, выше мировых, подчеркнул Путин.

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