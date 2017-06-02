В Свердловской области «подорожал» муниципальный фильтр

Преодоление муниципального фильтра на выборах губернатора Свердловской области может стоить кандидатам более 100 тысяч рублей. Речь о финансовых затратах претендентов на пост зашла на встрече представителей облизбиркома и политических партий.

Если раньше нотариальное заверение одной подписи муниципального депутата в поддержку того или иного кандидата стоило около 100 рублей, то с недавнего времени ценник вырос до 1000. То есть за перечень из 126 депутатов (минимум для преодоления муниципального фильтра) участнику губернаторской кампании придется выложить 126 тысяч.

Впрочем, не всех желающих побороться за кресло главы региона обеспокоили возросшие расходы. Эти деньги — «капля в море», заявил в беседе с «Уралинформбюро» депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев, ранее изъявивший желание побороться за губернаторский пост. По его словам, вся кампания будет стоить от 15 миллионов (с минимумом выездов и агитации) до полумиллиарда рублей (с учетом жесткой, конкурентной борьбы).

«Понятно, что серьезно к информации о том, что заверенная подпись будет стоить 100 рублей, никто не относился. И для всех людей, который заявляли о том, что они собираются выдвигаться в губернаторы было ясно, что даже формальная цена будет гораздо больше. Минимальная цена мной изначально прогнозировалась в районе 1100−1200 рублей», — рассказал Киселев.

О намерении идти на выборы первыми заявили врио губернатора Евгений Куйвашев («Единая Россия»), мэр уральской столицы Евгений Ройзман («Яблоко») и Константин Киселев, не озвучивший пока партию, от которой намерен баллотироваться. Ожидается, что в скором времени свои кандидатуры в качестве претендентов на губернаторский пост обозначат депутат свердловского Заксобрания Дмитрий Ионин (СР), руководитель регионального исполкома ОНФ Жанна Рябцева, управляющий директор ПАО «Плюс Банк» Алексея Парфенова (КПРФ) и депутат Госдумы России Данил Шилков (ЛДПР). Также о желании принять участие в выборах заявляют и люди, далекие от политики — к примеру, художница из Екатеринбурга Лени Сморагдова.