Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
Глава ЛУКОЙЛа – РБК: «Впервые дал команду на остановку скважины»
Зейналова рассмешила соцсети фотографией «особенной» дочки и мужа
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
Елена Подкаминская примерила свадебное платье на съемках
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Дочь Пескова пошутила про россиян-рабов и вора-отца - СМИ
В ДНР предложили захватить Донбасс за неделю
Какие юбки вошли в моду этим летом
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Помолодевшая и похорошевшая Долина спела с внучкой - СМИ
Васильев о Боне: Не актриса, не певица, не модель
Проект «Кортеж»: показан окончательный вариант дизайна
Hyundai Solaris или Volkswagen Polo: сравнение
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
9Теракт в Манчестере
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
12Воспоминания Набережной Круазет
15:36 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Свердловской области «подорожал» муниципальный фильтр

До 1000 рублей за депутатскую подпись.

Источник: УралИнформБюро

Преодоление муниципального фильтра на выборах губернатора Свердловской области может стоить кандидатам более 100 тысяч рублей. Речь о финансовых затратах претендентов на пост зашла на встрече представителей облизбиркома и политических партий.

Если раньше нотариальное заверение одной подписи муниципального депутата в поддержку того или иного кандидата стоило около 100 рублей, то с недавнего времени ценник вырос до 1000. То есть за перечень из 126 депутатов (минимум для преодоления муниципального фильтра) участнику губернаторской кампании придется выложить 126 тысяч.

Впрочем, не всех желающих побороться за кресло главы региона обеспокоили возросшие расходы. Эти деньги — «капля в море», заявил в беседе с «Уралинформбюро» депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев, ранее изъявивший желание побороться за губернаторский пост. По его словам, вся кампания будет стоить от 15 миллионов (с минимумом выездов и агитации) до полумиллиарда рублей (с учетом жесткой, конкурентной борьбы).

«Понятно, что серьезно к информации о том, что заверенная подпись будет стоить 100 рублей, никто не относился. И для всех людей, который заявляли о том, что они собираются выдвигаться в губернаторы было ясно, что даже формальная цена будет гораздо больше. Минимальная цена мной изначально прогнозировалась в районе 1100−1200 рублей», — рассказал Киселев.

О намерении идти на выборы первыми заявили врио губернатора Евгений Куйвашев («Единая Россия»), мэр уральской столицы Евгений Ройзман («Яблоко») и Константин Киселев, не озвучивший пока партию, от которой намерен баллотироваться. Ожидается, что в скором времени свои кандидатуры в качестве претендентов на губернаторский пост обозначат депутат свердловского Заксобрания Дмитрий Ионин (СР), руководитель регионального исполкома ОНФ Жанна Рябцева, управляющий директор ПАО «Плюс Банк» Алексея Парфенова (КПРФ) и депутат Госдумы России Данил Шилков (ЛДПР). Также о желании принять участие в выборах заявляют и люди, далекие от политики — к примеру, художница из Екатеринбурга Лени Сморагдова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Екатеринбурге на месте снесенной усадьбы нашли больше 1000 артефактов
Путин рассказал о новой фазе подъема в экономике России
Голодец сочла прогноз о нулевом росте пенсий неоправданным
Черногория запретила въезд почти 150 украинцам и россиянам
ЦБ РФ начал работу над созданием национальной криптовалюты
Герман Греф посулил России «десятилетие надежд»
Утвержден перечень продуктов, разрешенных к ввозу из Турции в РФ
Всемирный банк назвал профессии, которые скоро исчезнут
Спорт
Дзюба не сыграет на Кубке конфедераций Сегодня 28-летний форвард «Зенита», у которого есть проблемы с коленом, не принял участие в тренировке и покинул расположение национальной команды
Авто
Владельцу разбитого при техосмотре Porsсhe выдадут новый автомобиль Конфликт дилера и владельца автомобиля за 13 млн рублей, который разбили при техосмотре, близко к завершению, но есть один нюанс
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме В приключенческой комедии «Вечная жизнь» актер исполняет главную роль, а также выступает в качестве продюсера
Недвижимость
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
В Подмосковье нашли еще двух проблемных застройщиков
Сбербанк вновь понизил ставки по ипотеке
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
СМИ и поклонники подозревают, что Анна Семенович беременна Певицу поздравили с долгожданной беременностью.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь