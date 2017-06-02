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17:06 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин обсудил с послом Беларуси перспективные направления сотрудничества

В пятницу, 2 июня, на площадках ПМЭФ-2017 делегация Самарской области во главе с губернатором Николаем Меркушкиным провела деловые переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в России Игорем Петришенко. На встрече обсуждались перспективные направления дальнейшего сотрудничества.

В настоящее время между Самарской областью и Беларусью действует соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Оно было подписано в 2005 году. Как отметил Игорь Петришенко, с тех пор во всех сферах жизни произошли значимые изменения, особенно в экономике.

«Вы поменялись, мы поменялись и не стоим на месте. Мы хотим, чтобы наши отношения развивались еще активнее. И у вас, и у нас потенциал огромнейший», — сказал посол.

Он рассказал о направлениях, которые в перспективе могут принести успех. В частности, посол отметил значительный рывок своей страны в медицинской сфере — особенно в трансплантологии и гемодиализе.

Белорусской стороне есть что предложить в сфере АПК, автомобиле- и тракторостроении, науке и образовании, в сфере высоких технологий. Также Беларусь готова участвовать в реализации инфраструктурных проектов в Самарской области.

Посол особо отметил, что программу дальнейшего взаимодействия необходимо проработать детально.
«Чтобы все сферы, в которых мы могли бы сотрудничать, нашли свое отражение в программе», — подчеркнул Игорь Петришенко. Он также пригласил Николая Меркушкина посетить Беларусь.

В свою очередь, губернатор Самарской области предложил рассмотреть возможность организации белорусских производств в Тольятти, которой присвоен статус территории опережающего развития.

«Условия для компаний там очень хорошие. Посмотрите, какие белорусские производства можно локализовать в Тольятти, чтобы ваши производители активно выходили на российский рынок и рынки третьих стран», — сказал глава региона.

Также прозвучало предложение, чтобы в рамках подготовки к ЧМ-2018 самарская делегация посетила Беларусь, которая уже имеет опыт организации крупного спортивного мероприятия — недавно страна принимала чемпионат мира по хоккею. Идея была поддержана.

По итогам встречи было принято решение обсудить все нюансы взаимоотношений, которые в итоге лягут в основу нового соглашения о сотрудничестве российского региона с Беларусью.

Отметим, что в настоящее время для этих целей создана рабочая группа по вопросам развития двустороннего сотрудничества. 22 мая, в Минске состоялось совместное заседание рабочей группы.

Особое внимание на встрече было уделено развитию сотрудничества в медицинской сфере, в частности, по вопросам оказания высокотехнологичной медицинской помощи и расширению медицинского туризма между Самарской областью и Беларусью.

Также была достигнута договоренность до конца 2017 года разработать и подписать новый план совместных мероприятий, в котором будут отражены актуальные и перспективные направления взаимодействия.

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