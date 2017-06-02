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22:01 (мск), источник: Sputnik.md

Додон: Молдова будет отстаивать свои интересы на мировой арене

Президент Молдовы Игорь Додон, выступая на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме выступил с речью.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 2 июн — Sputnik. Молдова будет последовательно отстаивать свои государственные интересы, заявил в пятницу на пленарном заседании Санкт-Петербургского экономического форума президент Молдовы Игорь Додон.

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По его словам, участие Молдовы в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме — важный сигнал для молдавского народа.

«Мы будем последовательно отстаивать свои интересы, возвращать стратегическое партнерство, укреплять государственность Молдовы на условиях нейтралитета, объединять страну и решим приднестровскую проблемы», — сказал Додон.

Лидер республики предостерег тех, кто носит «розовые очки», об угрозе стать региональным пушечным мясом во имя чужих геополитических интересов.

«Хочу обратиться ко всем тем, кто видит будущее своей страны, своего народа через «розовые очки» однополярного мира. Опомнитесь! Хватит играть роль пешек в геополитических шахматных баталиях. Не давайте себя использовать как региональное «пушечное мясо» для решения геополитических затей.

Президент Молдовы призвал российских партнеров не поддаваться эмоциям в связи с действиями правительства Молдовы по высылке из страны российских дипломатов.

«Конечно, очень многим это не нравится, последовали провокации даже в последние дни. Дипломатические скандалы, высылки дипломатов. Я думаю, всем понятно, чего они добиваются и добивались — спровоцировать новый разрыв отношений с Российской Федерацией, помешать президенту Молдовы в его начинаниях», — отметил Додон.

Ранее на полях ПМЭФ состоялась краткая встреча президента России Владимира Путина с молдавским лидером. Главы государств обсудили текущую ситуацию в российско-молдавских отношениях.

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