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16:39 (мск), источник: НТА-Приволжье

Валерий Шанцев обсудил с послом Нидерландов в России вопросы сотрудничества

Рене Джонс-Бос отметила, что Нижегородская область является одним из наиболее привлекательных для нидерландских бизнесменов и компаний регионов.

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев обсудил с послом Нидерландов в России Рене Джонс-Бос вопросы сотрудничества. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, встреча главы региона и нидерландского посла состоялась в рамках XXI Петербургского международного экономического форума.

Согласно информации, встреча прошла до начала пленарного заседания, на котором с докладом выступил президент РФ Владимир Путин. В ходе переговоров Валерий Шанцев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Нидерландов в Российской Федерации Рене Джонс-Бос обсудили новые возможности для развития связей Нидерландов и Нижегородской области в промышленной, культурной и образовательной сферах.

Губернатор представил Рене Джонс-Бос презентацию инвестиционного потенциала региона, затем пригласил принять участие в VI международном бизнес-саммите, который пройдет в Нижнем Новгороде.

В ходе встречи Рене Джонс-Бос отметила, что Нижегородская область является одним из наиболее привлекательных для нидерландских бизнесменов и компаний регионов и поэтому для страны важно развивать двусторонние отношения. Валерий Шанцев также высказался за планомерное и поступательное развития отношений с Нидерландами.

Глава региона также представил Рене Джонс-Бос презентацию инвестиционного потенциала региона, затем пригласил принять участие в VI международном бизнес-саммите, который пройдет в Нижнем Новгороде с 14 по 16 сентября текущего года.

По данным министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области, на сегодняшний день на территории Нижегородской области действуют 14 совместных российско-нидерландских предприятий.

Как сообщалось ранее, 30 мая состоялась встреча посла Дании и губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева в ходе которой было принято решение о строительстве в Большемурашкинском районе свиноводческого хозяйства.

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