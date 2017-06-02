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17:19 (мск), источник: Ведомости

Путин прокомментировал выход США из Парижского соглашения

Российский президент Владимир Путин призвал не осуждать американского лидера Дональда Трампа за решение о выходе США из Парижского соглашения по климату.

Источник: Reuters

«Я не стал бы сейчас судить президента Трампа, потому что президент Обама принял соответствующие решения, может быть, действующий президент считает, что они не до конца продуманы, может быть, он считает, что нет соответствующих ресурсов. Это все нужно повнимательнее посмотреть», — заявил Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

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По его словам, до ратификации Парижского соглашения по климату Москва хочет дождаться формирования четких обязательств участников. «США ратифицировали, насколько я помню, это соглашение, мы — пока нет. Мы не сделали этого потому, что мы хотим дождаться, когда будут сформированы правила распределения ресурсов и другие чисто технические, но важные вещи», — отметил Путин.

«Мы должны быть благодарны президенту Трампу, сегодня в Москве, говорят, снег даже был, здесь (в Санкт-Петербурге. — Ред.) дождь, холодина такая. Теперь можно все свалить на него и на американский империализм. Но мы этого делать не будем», — пошутил российский лидер.

Комментарии
4
Сергей Саморуков
Прям какая-то трампомания в СМИ . Может мы уже в США вошли ??? Тогда допускаю , что скоро жизнь наладится .
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Сергей Донченко
По аналогии с выборами в США, ряд статей в СМИ об испытаниях секретного климатического оружия на Аляске были бы прочитаны с большим интересом :)) а главное - доказательства налицо )
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Андрей Соколов
только и может коментировать, арбитр ..ев
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