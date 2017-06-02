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17:10 (мск), источник: РИА Новости

Нижегородская область и «1С» подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ

Правительство Нижегородской области и фирма «1С» определили основные направления сотрудничества в сфере информационных технологий, подписав соглашение о сотрудничестве в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил РИА Новости губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

«Наш регион является одним из лидеров по внедрению информационных технологий, у нас давно выстроена хорошая система по развитию этой отрасли. Мы серьезно работаем над электронным правительством, над сетью МФЦ, окнами удаленного доступа и другими видами электронных услуг», — заявил губернатор на полях форума.

Как уточнил Шанцев, соглашение закрепляет уже существующие направления некоммерческого сотрудничества правительства Нижегородской области и фирмы «1С» для развития ИТ-отрасли.

«Фирма “1С” — один из лидеров в том числе и в образовательной системе. Надо научить получать услуги в электронном виде все слои населения, независимо от возраста и социального положения. Кроме того, многие направления нашей жизни связаны с электронными ресурсами. Рабочие нового поколения должны не просто уметь работать руками, но и обладать знаниями современных технологий», — отметил губернатор.

По его словам, одной из приоритетных задач сотрудничества правительства Нижегородской области и фирмы «1С» в рамках соглашения является развитие партнерских отношений между фирмой «1С» и создаваемым ИТ-кластером Нижегородской области.

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