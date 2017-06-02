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17:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Путинское «Вольно!» на ПМЭФ перевели как Welcome!

Переводчик интерпретировал команду «вольно», которую президент России Владимир Путин использовал в пятницу, 2 июня, вместо приветствия на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), как слово «welcome».

По-английски оно означает «добро пожаловать». На это обратил внимание ряд СМИ, в том числе агентство Regnum.

Ранее сообщалось, что строевую команду глава государства дал, когда, войдя в зал, увидел, что участники мероприятия приветствуют его стоя. Правильный перевод слова «вольно» звучит как «at ease».

Один из самых ярких случаев искаженного дипломатического перевода произошел во время беседы председателя совета министров СССР Никиты Хрущева с американским вице-президентом Ричардом Никсоном. В ходе разговора советский политик пообещал «показать кузькину мать». Это выражение было переведено как «We’ll show you what’s what», что дословно означает «Мы покажем вам, что есть что».

XXI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2017) начал работу 1 июня. Главной темой форума в этом году станут поиски нового баланса в глобальной экономике. Основные мероприятия ПМЭФ состоятся с 1 по 3 июня. В ходе главной сессии будут обсуждаться основные мировые экономические тренды, ключевые темы международной повестки дня.

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