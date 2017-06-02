Киевский бронетанковый завод передал Нацгвардии партию БТР-3ДА
БТР-3ДА оснащен боевым модулем «Штурм-М», в комплект которого входит 30-мм автоматическая пушка ЗТМ-1.
БТР-3ДА оснащен боевым модулем «Штурм-М», в комплект которого входит 30-мм автоматическая пушка ЗТМ-1.
Киевский бронетанковый завод передал Национальной гвардии партию бронетранспортеров БТР-3ДА. Об этом сообщает
«Киевский бронетанковый завод, входящее в состав ГК “Укроборонпром”, провел успешные
БТР-3ДА оснащен боевым модулем «Штурм-М», в комплект которого входит 30-мм автоматическая пушка ЗТМ-1, имеющая скорострельность 330 выстрелов/минута. Благодаря наведению с помощью современного цифрового комплекса с лазерным дальномером, а также стабилизатору пушки, удается достичь высокой точности и кучности огня на всех режимах огня.
Кроме того, боевой модуль «Штурм-М» оснащен 7,62-мм пулеметом и автоматическим гранатометом, а также комплексом управляемого вооружения «Барьер», обеспечивающим бронепробиваемость не менее 800 мм без динамической защиты на расстоянии до 5 км. Это позволяет экипажу БТР-3ДА уничтожать любую бронетехнику противника.
Напомним, что в 2016 году ГП «Киевский бронетанковый завод» выработал для украинских бойцов более полусотни новых БТР-3, также было отремонтировано около 140 единиц бронетехники и другого тяжелого вооружения. Большинство военной техники восстанавливали в полевых условиях зоны АТО.
Ранее сообщалось, что в Минобороны намерены увеличить финансирование Сил спецопераций.