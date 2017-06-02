Киевский бронетанковый завод передал Нацгвардии партию БТР-3ДА

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«Киевский бронетанковый завод, входящее в состав ГК “Укроборонпром”, провел успешные приемо-сдаточные испытания новой партии БТР-3ДА, изготовленных в рамках государственного оборонного заказа для Национальной гвардии», — говорится в сообщении.

БТР-3ДА оснащен боевым модулем «Штурм-М», в комплект которого входит 30-мм автоматическая пушка ЗТМ-1, имеющая скорострельность 330 выстрелов/минута. Благодаря наведению с помощью современного цифрового комплекса с лазерным дальномером, а также стабилизатору пушки, удается достичь высокой точности и кучности огня на всех режимах огня.

Кроме того, боевой модуль «Штурм-М» оснащен 7,62-мм пулеметом и автоматическим гранатометом, а также комплексом управляемого вооружения «Барьер», обеспечивающим бронепробиваемость не менее 800 мм без динамической защиты на расстоянии до 5 км. Это позволяет экипажу БТР-3ДА уничтожать любую бронетехнику противника.