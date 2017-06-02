В Беларуси готовы рассмотреть упрощение визового режима с ЕС и США

МИНСК, 2 июн — Sputnik. Послабление визового режима с США на взаимной основе готова рассмотреть Беларусь, сообщил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей в рамках экспертной инициативы «Минский диалог».

Во время международной конференции «Экономическая безопасность в глобализированном мире» Макей отметил, что республика готова рассмотреть предложения по упрощению визового режима, если они будут на взаимной основе.

По словам министра, переговоры о либерализации визового режима между Беларусью и Европейским союзом продолжаются. Макей отметил, что идет работа над соответствующими соглашениями.

«Я не делал бы трагедии или не ставил бы какие-то конкретные сроки относительно облегчения визового режима. Мы работаем над этим», — отметил журналистам Макей.

Министр также добавил, что на устранение технических вопросов, которые присутствуют в повестке дня, потребуется некоторое время.