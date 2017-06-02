В Беларуси готовы рассмотреть упрощение визового режима с ЕС и США
По словам Владимира Макея, белорусская сторона готова рассмотреть предложения, если они будут на взаимной основе.
По словам Владимира Макея, белорусская сторона готова рассмотреть предложения, если они будут на взаимной основе.
МИНСК, 2 июн — Sputnik. Послабление визового режима с США на взаимной основе готова рассмотреть Беларусь, сообщил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей в рамках экспертной инициативы «Минский диалог».
Во время международной конференции «Экономическая безопасность в глобализированном мире» Макей отметил, что республика готова рассмотреть предложения по упрощению визового режима, если они будут на взаимной основе.
По словам министра, переговоры о либерализации визового режима между Беларусью и Европейским союзом продолжаются. Макей отметил, что идет работа над соответствующими соглашениями.
«Я не делал бы трагедии или не ставил бы
Министр также добавил, что на устранение технических вопросов, которые присутствуют в повестке дня, потребуется некоторое время.