Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: разочарованный Путин в Париже только успевал удивляться
Самый толстый в мире мальчик похудел
Названы курорты РФ с самой дешевой арендой жилья
СМИ и поклонники подозревают, что Анна Семенович беременна
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
Елена Подкаминская примерила свадебное платье на съемках
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме
Жильцы 70 пятиэтажек проголосовали против реновации
Сбербанк вновь понизил ставки по ипотеке
Без белья в купе поезда: Волочкова поделилась новым снимком
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Рустам Солнцев пострадал от пластической операции
Васильев о Боне: Не актриса, не певица, не модель
Тонировка на машинах: началась новая облава
Канадцы пообещали удивить всех надёжным пикапом
Фоторепортажи
9Теракт в Манчестере
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
10Последний звонок-2017 в России
15Последствия урагана в Москве
21:50 (мск), источник: ТАСС

Путин: объем золотовалютных резервов РФ достиг $407 млрд на фоне низкого госдолга

По словам главы государства, приток иностранных инвестиций в экономику РФ за прошлый год увеличился в пять раз — с $6,8 млрд до $33 млрд.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Объем золотовалютных резервов РФ достиг $407 млрд на фоне низкого госдолга. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами крупнейших иностранных компаний и деловых ассоциаций на полях Петербургского международного экономического форума.

У нас в начале года было $370 млрд золотовалютных резервов, сейчас уже $407 млрд золотовалютных резервов, и это на фоне достаточно низкого внешнего госдолга, где-то примерно 12−13%.
Владимир Путин
Президент России

По словам главы государства, счет текущих операций России достаточно сбалансированный в настоящее время, и его состояние улучшается, также растут резервные фонды РФ.

Читайте также
Герман Греф посулил России «десятилетие надежд»

«Все это создает благоприятные условия, чтобы спокойно работать в России, развивать свой бизнес. Конечно, нам как и любой стране еще многое предстоит сделать, но мы и не сидим на месте, мы стараемся это делать», — подчеркнул Путин. В частности, отметил президент, власти обращают внимание на позицию страны в мировых рейтингах, отслеживают ситуацию с деловым климатом как в целом по стране, так и в отдельных регионах. «И в целом, скажу скромно, кое-что получается», — отметил глава государства.

По его словам, эта работа привела к тому, что приток иностранных инвестиций в российскую экономику за прошлый год увеличился в пять раз — с $6,8 млрд до $33 млрд. «В общем мы наблюдаем хорошую динамику, но, разумеется, этого совершенно недостаточно. Именно поэтому мы собираем вас на подобные мероприятия, чтобы вместе обсудить, что можно сделать еще для обеспечения работы иностранного бизнеса, чтобы ваша работа была эффективной, прибыльной, и чтобы это способствовало развитию российской экономики», — обратился глава государства к участникам встречи.

ПМЭФ проходит с 1 по 3 июня. Мероприятия форума объединены девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике». ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.

Комментарии
7
Леонид Барковский
Есть две новости -плохая и хорошая.
Плохая - Жить будете плохо!
Хорошая - Но...не долго!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Алексей Линник
Как же надоело слушать этот благостный бред. Ну скажите, что нам в этих резервах если ЦБ официально отказался от регулирования курса рубля? К чему эти красивые цифры, которые нашей стране не приносят ничего?
У нас каждый год отток финансов и то, что спекулянты завели в Россию 33млрд ни о чем хорошем не говорит.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
максим !!!
только вот на уровне жизни населения это никак не отражается так же в динамики промпроизводства никаких изменений нет - а вообще скорей всего путин имеет ввиду фиктивную покупку акции Росснефти на 12млрд $ консорциумом Glencore на российские же деньги !)
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Путин предложил США принять "таблетку от истерии" и не тратить время на склоки
Голикова: ФНБ может перестать существовать
Голодец назвала дату введения электронных трудовых книжек
«Роскосмос» анонсировал первый старт корабля «Федерация»
Эксперты приравняли модель здравоохранения России к африканской
События недели в фотографиях
Всемирный банк назвал профессии, которые скоро исчезнут
Спорт
Сборная России без Дзюбы, но с Мутко В пятницу нападающий сборной России Артем Дзюба пропустил утреннюю тренировку, а днем покинул Австрию. На Кубке конфедераций форвард не сыграет
Авто
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу Если водитель пропустит нужный поворот, то ему придется проделать путь длиной от 500 метров до 1 км, чтобы найти нужный съезд
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме В приключенческой комедии «Вечная жизнь» актер исполняет главную роль, а также выступает в качестве продюсера
Недвижимость
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
Власти назвали условия расселения девятиэтажек в Москве
Жильцы 70 пятиэтажек проголосовали против реновации
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
СМИ и поклонники подозревают, что Анна Семенович беременна Певицу поздравили с долгожданной беременностью.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь