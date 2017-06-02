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2 июня, источник: УНИАН

Польша заменит Украину среди непостоянных членов Совбеза ООН

Кувейт, Кот-д'Ивуар, Экваториальная Гвинея, Польша и Перу избраны непостоянными членами Совета безопасности ООН на 2018−19 годы.

Республика Польша с 1 января 2018 заменит Украину среди непостоянных членов Совета безопасности Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает Посольство Польши в Украине в Twitter.

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«Польша только что стала непостоянным членом Совета безопасности ООН с началом срока полномочий с 1 января 2018 года», — говорится в сообщении.

В свою очередь в Постоянном представительстве Украины в Twitter сообщили, что Кувейт, Кот-д'Ивуар, Экваториальная Гвинея, Польша и Перу избраны непостоянными членами Совета безопасности ООН на 2018−19 годы. Также сказано, что Нидерланды избраны на 2018 год.

«Польша займет место Украины», — заявили украинские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, 15 октября 2015 Украину избрали непостоянным членом Совета безопасности ООН на 2016−2017 годы.

1 января 2016 Украина официально приступила к выполнению своих обязанностей непостоянного члена в Совете безопасности Организации Объединенных Наций.

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Польша заменит Украину среди непостоянных членов Совбеза ООН
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