Польша заменит Украину среди непостоянных членов Совбеза ООН

Об этом сообщает Посольство Польши в Украине в Twitter.

«Польша только что стала непостоянным членом Совета безопасности ООН с началом срока полномочий с 1 января 2018 года», — говорится в сообщении.

В свою очередь в Постоянном представительстве Украины в Twitter сообщили, что Кувейт, Кот-д'Ивуар, Экваториальная Гвинея, Польша и Перу избраны непостоянными членами Совета безопасности ООН на 2018−19 годы. Также сказано, что Нидерланды избраны на 2018 год.

«Польша займет место Украины», — заявили украинские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, 15 октября 2015 Украину избрали непостоянным членом Совета безопасности ООН на 2016−2017 годы.

1 января 2016 Украина официально приступила к выполнению своих обязанностей непостоянного члена в Совете безопасности Организации Объединенных Наций.