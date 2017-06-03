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00:32 (мск), источник: Интерфакс

Совбез ООН расширил санкции против КНДР

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU — Члены Совета Безопасности в пятницу единогласно приняли резолюцию, расширяющую санкционный список в отношении КНДР, передаёт корреспондент «Интерфакса».

Источник: Reuters

«Проект резолюции набрал 15 голосов “за”, проект резолюции принимается единогласно», — сказал председатель СБ ООН в июне, постпред Боливии при Всемирной организации Саша Йорентти по итогам голосования.

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Документ подготовлен США в ответ на непрекращающиеся пуски КНДР баллистических ракет, что запрещено соответствующими резолюциями Совбеза ООН, и предусматривает внесение в «черный список» дополнительных физических и юридических лиц из КНДР. На них будет распространено действие санкционного режима в отношении Северной Кореи, включая запрет на въезд в другие государства и заморозку финансовых активов за рубежом.

В резолюции содержится призыв к КНДР к немедленному прекращению запрещённой ракетно-ядерной деятельности, а также подтверждено стремление СБ ООН к политико-дипломатическому урегулированию напряженности на Корейском полуострове.

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