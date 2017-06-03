Совбез ООН расширил санкции против КНДР
Москва. 2 июня. INTERFAX.RU — Члены Совета Безопасности в пятницу единогласно приняли резолюцию, расширяющую санкционный список в отношении КНДР, передаёт корреспондент «Интерфакса».
Москва. 2 июня. INTERFAX.RU — Члены Совета Безопасности в пятницу единогласно приняли резолюцию, расширяющую санкционный список в отношении КНДР, передаёт корреспондент «Интерфакса».
«Проект резолюции набрал 15 голосов “за”, проект резолюции принимается единогласно», — сказал председатель СБ ООН в июне, постпред Боливии при Всемирной организации Саша Йорентти по итогам голосования.
Документ подготовлен США в ответ на непрекращающиеся пуски КНДР баллистических ракет, что запрещено соответствующими резолюциями Совбеза ООН, и предусматривает внесение в «черный список» дополнительных физических и юридических лиц из КНДР. На них будет распространено действие санкционного режима в отношении Северной Кореи, включая запрет на въезд в другие государства и заморозку финансовых активов за рубежом.
В резолюции содержится призыв к КНДР к немедленному прекращению запрещённой