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02:52 (мск), источник: ТАСС

Путин: за вмешательством в выборы в США могут стоять американские хакеры

Президент России также отметил, что хакеры могут быть где угодно.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент России Владимир Путин считает, что за попытками вмешательства в выборы в США могли стоять американские хакеры, которые пытаются переложить вину на других.

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Об этом российский лидер заявил в интервью американскому телеканалу NBC.

«Ну, хакеры могут быть где угодно. Они в России могут, в Азии, в Америке, Латинской Америке, — сказал он. — Это могут быть хакеры, кстати сказать, в Соединенных Штатах, которые очень ловко и профессионально перевели, как у нас говорят, стрелку на Россию».

«В ходе политической борьбы им было, по каким-то соображениям, удобно выпустить эту информацию. Они ее выпустили, сославшись на Россию», — добавил российский лидер. Он спросил ведущую Мегин Келли, может ли она себе такое представить, и добавил: «Я могу».

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