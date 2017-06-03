Путин: за вмешательством в выборы в США могут стоять американские хакеры
Президент России также отметил, что хакеры могут быть где угодно.
Президент России также отметил, что хакеры могут быть где угодно.
Об этом российский лидер заявил в интервью американскому телеканалу NBC.
«Ну, хакеры могут быть где угодно. Они в России могут, в Азии, в Америке, Латинской Америке, — сказал он. — Это могут быть хакеры, кстати сказать, в Соединенных Штатах, которые очень ловко и профессионально перевели, как у нас говорят, стрелку на Россию».
«В ходе политической борьбы им было, по