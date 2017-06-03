Путин: за вмешательством в выборы в США могут стоять американские хакеры

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент России Владимир Путин считает, что за попытками вмешательства в выборы в США могли стоять американские хакеры, которые пытаются переложить вину на других.

Об этом российский лидер заявил в интервью американскому телеканалу NBC.

«Ну, хакеры могут быть где угодно. Они в России могут, в Азии, в Америке, Латинской Америке, — сказал он. — Это могут быть хакеры, кстати сказать, в Соединенных Штатах, которые очень ловко и профессионально перевели, как у нас говорят, стрелку на Россию».