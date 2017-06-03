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04:42 (мск), источник: РИА Новости

Экс-сотрудник АНБ заявил о массовой слежке спецслужб на Олимпиаде-2002

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Бывший высокопоставленный сотрудник Агентства национальной безопасности США (АНБ) Томас Дрейк заявил, что АНБ и ФБР вели массовую слежку за всеми электронными средствами связи в ходе зимних Олимпийских игр 2002 года, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Источник: Reuters

«Руководство АНБ и ФБР рассматривали операцию в рамках Олимпиады в Солт-Лейк-Сити в качестве прекрасной возможности для объединения усилий двух агентств для испытания и доработки массовой слежки на новом уровне», — цитирует агентство отрывок из заявления Дрейка. Он также утверждал, что лично видел документы, связанные с данной операцией.

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Ранее в отношении Дрейка возбудили уголовное дело, заподозрив в разглашении конфиденциальной информации, однако позднее с него сняли большинство обвинений. В 2011 году суд приговорил его к году условного заключения.

Как сообщается, заявление экс-сотрудника спецслужб является частью судебного иска бывшего мэра Солт-Лейк-Сити Роки Андерсона. При этом, экс-глава ЦРУ и АНБ Майкл Хайден отрицал наличие такой операции.

По данным агентства, нынешний глава оперативного отдела АНБ Уэйн Мерфи заявлял, что спецслужбы в Солт-Лейк-Сити следили только за коммуникациями иностранцев и что по меньшей мере один из объектов слежки был связан с иностранными террористическими группировками.

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