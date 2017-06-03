Кисляк оценил перспективы нормализации отношений России и США

В пятницу вечером в
«Двусторонние отношения стали жертвой внутриполитических баталий в этой стране (США — ред.). И очень жаль, что эта жертва приносится с такой легкостью», — заявил посол после спектакля.
Выход из сложившейся ситуации, тем не менее, есть, отметил он.
«Как сказал наш президент, у нас хватит терпения, мы будем ждать. И когда Соединенные Штаты будут готовы работать с нами серьезно по вопросам, которые нас объединяют, и работать так, чтобы это соответствовало долгосрочным интересам и России, и США, то, безусловно, отношения будут выравниваться», — сказал Кисляк.
«Я давно работаю на американском направлении и видел немало взлетов и падений, и у меня, при всех трудностях, которые мы сегодня переживаем,