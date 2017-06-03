Кисляк оценил перспективы нормализации отношений России и США

WP: Трамп склоняется к возврату РФ ее собственности в Нью-Йорке и Мэриленде

«Двусторонние отношения стали жертвой внутриполитических баталий в этой стране (США — ред.). И очень жаль, что эта жертва приносится с такой легкостью», — заявил посол после спектакля.

Выход из сложившейся ситуации, тем не менее, есть, отметил он.

«Как сказал наш президент, у нас хватит терпения, мы будем ждать. И когда Соединенные Штаты будут готовы работать с нами серьезно по вопросам, которые нас объединяют, и работать так, чтобы это соответствовало долгосрочным интересам и России, и США, то, безусловно, отношения будут выравниваться», — сказал Кисляк.