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06:52 (мск), источник: РИА Новости

Кисляк оценил перспективы нормализации отношений России и США

НЬЮ-ЙОРК, 3 июн — РИА Новости. Несмотря на то, что отношения России и США стали жертвой внутриполитических баталий в Вашингтоне, будущее у них все же есть, заявил журналистам в Нью-Йорке посол РФ в США Сергей Кисляк.

Источник: AFP 2017

В пятницу вечером в Нью-Йорке Сергей Кисляк присутствовал на спектакле «Красная Жизель» театра балета Бориса Эйфмана.

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«Двусторонние отношения стали жертвой внутриполитических баталий в этой стране (США — ред.). И очень жаль, что эта жертва приносится с такой легкостью», — заявил посол после спектакля.

Выход из сложившейся ситуации, тем не менее, есть, отметил он.

«Как сказал наш президент, у нас хватит терпения, мы будем ждать. И когда Соединенные Штаты будут готовы работать с нами серьезно по вопросам, которые нас объединяют, и работать так, чтобы это соответствовало долгосрочным интересам и России, и США, то, безусловно, отношения будут выравниваться», — сказал Кисляк.

«Я давно работаю на американском направлении и видел немало взлетов и падений, и у меня, при всех трудностях, которые мы сегодня переживаем, все-таки есть оптимизм, надежда на будущее», — добавил посол.

Комментарии
1
ЗМЕЙ ЯДОВИТЫЙ-РОССИЯ
Это будущее наступит лет через десять или тогда когда сдохнет американский внешнеполитический фашизм с русофобским синдромом . "Будущее"с такой страной,которая является сейчас сшфа -это угроза национальной безопасности России.
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