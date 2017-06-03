Создание Центра ядерной медицины на острове Русский обсудили на полях ПМЭФ

Владивосток, 3 июня, PrimaMedia.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский встретился с президентом и исполнительным директором компании General Electric Healthcare в России и СНГ Ниной Канделаки. Компания намерена участвовать в развитии разработок в области ядерной медицины в Приморье, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

В настоящее время в Приморье реализуется проект по созданию Центра ядерной медицины на острове Русский. Планируется, что в нем будет обеспечен полный цикл позитронно-эмиссионной томографии, а также возможно изготовление радиоактивных изотопов, применяемых в лечении онкозаболеваний.

«ПЭТ-сканер у нас уже есть, требуется дополнительное оборудование для диагностики и лечения онкозаболеваний. Контактируем сейчас с компаниями «Роснано» и «Росатом», — отметил губернатор.

Компания General Electric также сотрудничает с этими корпорациями в части поставок оборудования, проектирования и сервисного обслуживания. Один из примеров ее работы — ПЭТ-центр в Хабаровске, деятельность на Дальнем Востоке планирует расширять.

«Сейчас мы обсуждаем возможность создания совместного предприятия с “Росатомом”. Они от нас хотят, чтобы мы им помогли довести до ума их разработки в области ядерной медицины, а мы, конечно, хотим вместе с ними развивать этот рынок. В частности, на острове Русский», — обозначила Нина Канделаки.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что взаимодействие двух компаний для реализации проекта создания Центра развития центра ядерной медицины будет в Приморье приветствоваться. Глава региона добавил, что предложения компании будут внимательно изучены.