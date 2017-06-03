Минобороны хочет модернизировать вертолеты Ка-52 с учетом опыта в Сирии

«После практической работы в Сирии у нас есть определенные пожелания, мы обговаривали с разработчиками основных боевых узлов вопросы модернизации с целью повышения эффективности этой машины», — сказал Борисов в ходе посещения авиационного завода «Прогресс».
По его словам, Ка-52 отлично зарекомендовал себя в Сирии. «Были проведены работы с новой управляемой ракетой “Вихрь” — очень хорошие результаты по эффективности. Но совершенству нет предела, поэтому у нас есть пожелания по улучшению прицельной дальности. Мы обсуждали как раз с промышленностью эти вопросы, наметили пути решения», — отметил Борисов.
На сегодняшний день Ка-52 (в версии вертолета огневой поддержки для армии) стоят на вооружении только российских Воздушно-космических сил: согласно контракту, подписанному в 2011 году холдингом «Вертолёты России» и «Оборонпромом», ВКС РФ к 2020 году получат 140 таких машин. Сообразность таких масштабных закупок «Аллигаторов» была подтверждена реальными боевыми действиями — как сообщали СМИ, с апреля 2016 года Ка-52 применялись против террористов в Сирии.