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08:34 (мск), источник: РИА Новости

Минобороны хочет модернизировать вертолеты Ка-52 с учетом опыта в Сирии

АРСЕНЬЕВ (Приморский край), 3 июн — РИА Новости. Минобороны России намерено модернизировать вертолеты Ка-52 «Аллигатор» с учетом боевого опыта в Сирии, заявил заместитель главы военного ведомства Юрий Борисов.

Источник: Reuters

«После практической работы в Сирии у нас есть определенные пожелания, мы обговаривали с разработчиками основных боевых узлов вопросы модернизации с целью повышения эффективности этой машины», — сказал Борисов в ходе посещения авиационного завода «Прогресс».

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По его словам, Ка-52 отлично зарекомендовал себя в Сирии. «Были проведены работы с новой управляемой ракетой “Вихрь” — очень хорошие результаты по эффективности. Но совершенству нет предела, поэтому у нас есть пожелания по улучшению прицельной дальности. Мы обсуждали как раз с промышленностью эти вопросы, наметили пути решения», — отметил Борисов.

На сегодняшний день Ка-52 (в версии вертолета огневой поддержки для армии) стоят на вооружении только российских Воздушно-космических сил: согласно контракту, подписанному в 2011 году холдингом «Вертолёты России» и «Оборонпромом», ВКС РФ к 2020 году получат 140 таких машин. Сообразность таких масштабных закупок «Аллигаторов» была подтверждена реальными боевыми действиями — как сообщали СМИ, с апреля 2016 года Ка-52 применялись против террористов в Сирии.

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