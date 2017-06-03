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09:46 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Польша в Совбезе ООН активно займется Украиной

Ващиковский подчеркнул, что Польша планирует обсуждать в рамках Совбеза терроризм, преступления против человечности, несоблюдение принципов международного права.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Польша собирается в Совете безопасности Организации Объединенный Наций активно обсуждать ситуацию в Украине.

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Так он прокомментировал решение об избрании Польши непостоянным членом Совета безопасности ООН.

«Мы хотели бы, среди прочего, участвовать в решении проблем Африканского континента. Конечно, также будем оставаться активными в вопросах, связанных с нашим непосредственным соседством, в частности, с ситуацией в Украине», — отметил он.

Ващиковский подчеркнул, что Польша планирует обсуждать в рамках Совбеза терроризм, преступления против человечности, несоблюдение принципов международного права.

Он напомнил, что Польша уже в шестой раз избрана непостоянным членом Совета безопасности ООН.

Напомним, Генеральная ассамблея организации 2 июня поддержала кандидатуру Польши на непостоянного члена Совета безопасности ООН в 2018—2019 годах. Также на 2018−2019 годы были избраны: Кувейт, Экваториальная Гвинея, Перу и Республика Кот-д`Ивуар.

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