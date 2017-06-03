В Севастополь из Средиземного моря вернулся сторожевой корабль «Сметливый»

«Сметливый» совместно с силами постоянного соединения кораблей ВМФ в дальней оперативной зоне принимал участие в зачетных тактических учениях. Судно отработало конвоирование, организацию обороны отряда кораблей, экипаж выполнил стрельбы по воздушной цели и поразил морскую мишень из артиллерии.

«Сегодня сторожевой корабль Черноморского флота “Сметливый”, завершив выполнение задач в Средиземном море, вернулся в главную базу ЧФ — Севастополь», — сказал Трухачев.