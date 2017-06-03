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11:02 (мск), источник: РИА Новости

В Севастополь из Средиземного моря вернулся сторожевой корабль «Сметливый»

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Сторожевой корабль Черноморского флота «Сметливый» вернулся в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Вячеслав Трухачев.

Источник: РИА Новости

«Сметливый» совместно с силами постоянного соединения кораблей ВМФ в дальней оперативной зоне принимал участие в зачетных тактических учениях. Судно отработало конвоирование, организацию обороны отряда кораблей, экипаж выполнил стрельбы по воздушной цели и поразил морскую мишень из артиллерии.

«Сегодня сторожевой корабль Черноморского флота “Сметливый”, завершив выполнение задач в Средиземном море, вернулся в главную базу ЧФ — Севастополь», — сказал Трухачев.

Оперативное командование в дальней оперативной зоне было создано в 2012 году для улучшения управления силами, выполняющими задачи в Средиземном море, с учетом складывающейся военно-политической обстановки. Начиная с декабря того же года корабли ВМФ РФ приступили к выполнению задач в регионе на постоянной основе.

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