В «Голосе Украины» опубликован закон о приватизации комнат в общежитиях

Этот документ предполагает, что некоторые украинцы смогут приватизировать комнату в общежитии. Речь идет о тех людях, у кого нет другого жилья, которые не использовали право на бесплатную приватизацию государственного жилфонда и которые долгое время проживают в общежитии.

А вот если человек поселился в общежитие на время учебы, повышения квалификации или в связи с работой по контракту, он не сможет оформить право собственности на комнату.

Закон вступает в силу на следующий день после его публикации.