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11:40 (мск), источник: 112.ua

В «Голосе Украины» опубликован закон о приватизации комнат в общежитиях

Право приватизации комнаты предоставляется тем, у кого нет другого жилья, кто не использовал право на бесплатную приватизацию государственного жилфонда и кто долго живет в общежитии.

Источник: 112.ua

В парламентской газете «Голос Украины» опубликован закон, который позволит некоторым украинцам приватизировать комнату в общежитии.

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Этот документ предполагает, что некоторые украинцы смогут приватизировать комнату в общежитии. Речь идет о тех людях, у кого нет другого жилья, которые не использовали право на бесплатную приватизацию государственного жилфонда и которые долгое время проживают в общежитии.

А вот если человек поселился в общежитие на время учебы, повышения квалификации или в связи с работой по контракту, он не сможет оформить право собственности на комнату.

Закон вступает в силу на следующий день после его публикации.

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