Вертолеты Ка-52, производимые в Приморье, модернизируют с учетом опыта в Сирии
Об этом заявил замглавы военного ведомства Юрий Борисов в ходе посещения авиационного завода «Прогресс» в Арсеньеве.
Об этом заявил замглавы военного ведомства Юрий Борисов в ходе посещения авиационного завода «Прогресс» в Арсеньеве.
Владивосток, 3 июня, PrimaMedia.
Минобороны России намерено модернизировать вертолеты Ка-52 «Аллигатор» с учетом боевого опыта в Сирии, заявил заместитель главы военного ведомства Юрий Борисов в ходе посещения авиационного завода «Прогресс» в Арсеньеве, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РИА Новости.
«После практической работы в Сирии у нас есть определенные пожелания, мы обговаривали с разработчиками основных боевых узлов вопросы модернизации с целью повышения эффективности этой машины», — сказал Борисов в ходе посещения авиационного завода «Прогресс».
По его словам, Ка-52 отлично зарекомендовал себя в Сирии.
«Были проведены работы с новой управляемой ракетой “Вихрь” — очень хорошие результаты по эффективности. Но совершенству нет предела, поэтому у нас есть пожелания по улучшению прицельной дальности. Мы обсуждали как раз с промышленностью эти вопросы, наметили пути решения», — отметил Борисов.
На сегодняшний день Ка-52 (в версии вертолета огневой поддержки для армии) стоят на вооружении только российских
«В этом году в рамках гособоронзаказа у нас поставка 14 вертолетов Ка-52. И еще нужно завершить текущий контракт, осталось 50 машин до 2020 года», — цитирует Борисова ТАСС.