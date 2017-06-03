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10:05 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Вертолеты Ка-52, производимые в Приморье, модернизируют с учетом опыта в Сирии

Об этом заявил замглавы военного ведомства Юрий Борисов в ходе посещения авиационного завода «Прогресс» в Арсеньеве.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 3 июня, PrimaMedia.

Минобороны России намерено модернизировать вертолеты Ка-52 «Аллигатор» с учетом боевого опыта в Сирии, заявил заместитель главы военного ведомства Юрий Борисов в ходе посещения авиационного завода «Прогресс» в Арсеньеве, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РИА Новости.

«После практической работы в Сирии у нас есть определенные пожелания, мы обговаривали с разработчиками основных боевых узлов вопросы модернизации с целью повышения эффективности этой машины», — сказал Борисов в ходе посещения авиационного завода «Прогресс».

По его словам, Ка-52 отлично зарекомендовал себя в Сирии.

«Были проведены работы с новой управляемой ракетой “Вихрь” — очень хорошие результаты по эффективности. Но совершенству нет предела, поэтому у нас есть пожелания по улучшению прицельной дальности. Мы обсуждали как раз с промышленностью эти вопросы, наметили пути решения», — отметил Борисов.

На сегодняшний день Ка-52 (в версии вертолета огневой поддержки для армии) стоят на вооружении только российских Воздушно-космических сил: согласно контракту, подписанному в 2011 году холдингом «Вертолеты России» и «Оборонпромом», ВКС РФ к 2020 году получат 140 таких машин. Сообразность таких масштабных закупок «Аллигаторов» была подтверждена реальными боевыми действиями — как сообщали СМИ, с апреля 2016 года Ка-52 применялись против террористов в Сирии.

«В этом году в рамках гособоронзаказа у нас поставка 14 вертолетов Ка-52. И еще нужно завершить текущий контракт, осталось 50 машин до 2020 года», — цитирует Борисова ТАСС.

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