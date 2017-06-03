Власти обещают большую социальную защиту ветеранам конфликта на Днестре

Руководство союза ведет с правительством переговоры о выплате ветеранам единого пособия в 40 тысяч леев. Также они получат право на бесплатный проезд в общественном транспорте.

«Патриоты будет получать пенсии, которые станут подспорьем для семейного бюджета, пособия и путевки в санатории — молдавские и зарубежные», — сказал глава Ассоциации ветеранов Чекан Василе Якубов.

Союз ветеранов, между тем, обещает устроить своего рода ревизию — членство в организации сохранят только те, кто действительно воевал. Национальный союз ветеранов состоит из 40 территориальных организаций, в которые входят более 15 тысяч человек.