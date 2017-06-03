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12:16 (мск), источник: Publika.md

Власти обещают большую социальную защиту ветеранам конфликта на Днестре

Большую социальную защиту обещают власти ветеранам конфликта на Днестре.

Источник: Publika.md

Руководство союза ведет с правительством переговоры о выплате ветеранам единого пособия в 40 тысяч леев. Также они получат право на бесплатный проезд в общественном транспорте.

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«Патриоты будет получать пенсии, которые станут подспорьем для семейного бюджета, пособия и путевки в санатории — молдавские и зарубежные», — сказал глава Ассоциации ветеранов Чекан Василе Якубов.

Союз ветеранов, между тем, обещает устроить своего рода ревизию — членство в организации сохранят только те, кто действительно воевал. Национальный союз ветеранов состоит из 40 территориальных организаций, в которые входят более 15 тысяч человек.

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