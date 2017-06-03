Глава Пентагона раскритиковал Пекин за деятельность в Южно-Китайском море

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU — США не согласятся с продолжающейся милитаризацией искусственных островов в Южно-Китайском море, сообщает «Би-би-си», приводя слова американского министра обороны Джеймса Мэттиса.

Глава Пентагона выступил на конференции по безопасности в Сингапуре и подверг критике деятельность Китая на этих островах. Он заявил, что Пекин ставит под угрозу стабильность во всем регионе.

Китай претендует на большую часть моря, включая рифы и острова, территориальную принадлежность которых оспаривают другие страны: Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам. Пекин вызвал возмущение участников спора своим активным возведением искусственных островов и контролем за территориальными водами, вплоть до запрета их использования соседними странами.