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12:39 (мск), источник: Интерфакс

Глава Пентагона раскритиковал Пекин за деятельность в Южно-Китайском море

США заявляют, что никогда не примут притязания Китая на искусственные острова.

Источник: AP 2017

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU — США не согласятся с продолжающейся милитаризацией искусственных островов в Южно-Китайском море, сообщает «Би-би-си», приводя слова американского министра обороны Джеймса Мэттиса.

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Глава Пентагона выступил на конференции по безопасности в Сингапуре и подверг критике деятельность Китая на этих островах. Он заявил, что Пекин ставит под угрозу стабильность во всем регионе.

Китай претендует на большую часть моря, включая рифы и острова, территориальную принадлежность которых оспаривают другие страны: Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам. Пекин вызвал возмущение участников спора своим активным возведением искусственных островов и контролем за территориальными водами, вплоть до запрета их использования соседними странами.

Мы не согласны с милитаризацией искусственных островов и последующими активными притязаниями на территории. Мы не принимаем и никогда не примем одностороннее силовое изменение статуса-кво в регионе.
Джеймс Мэттис
Министр обороны США

Ранее глава Госдепа США Рекс Тиллерсон заявлял, что Вашингтон пошлет Пекину ясный сигнал о том, что строительство островов должно быть прекращено, а Китай должен прекратить использование уже существующих. В ответ МИД Китая заявил, что не намерен отказываться от своей территории.

Комментарии
1
Владимир Пацак
Мне кажется, что Минобороны США надо заняться Еллоун-стоунским парком, и не переживать за Южно-китайское море??
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