Канада отмечает конструктивную позицию Беларуси в ОБСЕ

3 июня, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Посол Канады в Польше и по совместительству в Беларуси Стивен де Бор в интервью БЕЛТА заявил о конструктивной позиции Беларуси в ОБСЕ.

«Одна из причин активного возобновления наших дипломатических связей — конструктивная позиция Беларуси в ОБСЕ, страна стала платформой для минского процесса. И мы с энтузиазмом смотрим на то, что делает Беларусь все это время», — сказал дипломат.

Он отметил выгодное геополитическое положение Беларуси. «У вас есть близкое понимание России и Украины. Вы также являетесь страной “Восточного партнерства”, и мы очень ценим работу белорусской стороны в минском процессе. Это очень плодотворный путь», — считает Стивен де Бор.

Канада также поддерживает деятельность Беларуси в вопросе борьбы с торговлей людьми. «Беларусь призвала к проведению в сентябре встречи высокого уровня по этой проблеме, и Канада ожидает участия в дискуссии и благодарна за постоянную актуализацию этого вопроса в повестке дня ООН», — сказал посол.

В целом в вопросе политического сотрудничества Беларуси и Канады на дипломатическом уровне ситуация развивается в правильном направлении, добавил Стивен де Бор.