Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трамп послал Кремлю второе предупреждение - СМИ
Самый толстый в мире мальчик похудел
«Аля, вам я расскажу отдельно!»: Путин о выборах президента РФ
Пенсии в России предложили платить иначе
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
Елена Подкаминская примерила свадебное платье на съемках
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Волочкова выложила фото без белья в купе поезда - СМИ
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Какие юбки вошли в моду этим летом
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
«Домой, курва!»: толпа поляков жестоко избила украинцев
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Тонировка на машинах: началась новая облава
Канадцы пообещали удивить всех надёжным пикапом
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
15Последствия урагана в Москве
20Крепостные стены XXI века
9Теракт в Манчестере
15:37 (мск), источник: БЕЛТА

Канада отмечает конструктивную позицию Беларуси в ОБСЕ

«Одна из причин активного возобновления наших дипломатических связей — конструктивная позиция Беларуси в ОБСЕ, страна стала платформой для минского процесса. И мы с энтузиазмом смотрим на то, что делает Беларусь все это время», — сказал дипломат.

3 июня, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Посол Канады в Польше и по совместительству в Беларуси Стивен де Бор в интервью БЕЛТА заявил о конструктивной позиции Беларуси в ОБСЕ.

Читайте также
В Беларуси готовы рассмотреть упрощение визового режима с ЕС и США

«Одна из причин активного возобновления наших дипломатических связей — конструктивная позиция Беларуси в ОБСЕ, страна стала платформой для минского процесса. И мы с энтузиазмом смотрим на то, что делает Беларусь все это время», — сказал дипломат.

Он отметил выгодное геополитическое положение Беларуси. «У вас есть близкое понимание России и Украины. Вы также являетесь страной “Восточного партнерства”, и мы очень ценим работу белорусской стороны в минском процессе. Это очень плодотворный путь», — считает Стивен де Бор.

Канада также поддерживает деятельность Беларуси в вопросе борьбы с торговлей людьми. «Беларусь призвала к проведению в сентябре встречи высокого уровня по этой проблеме, и Канада ожидает участия в дискуссии и благодарна за постоянную актуализацию этого вопроса в повестке дня ООН», — сказал посол.

В целом в вопросе политического сотрудничества Беларуси и Канады на дипломатическом уровне ситуация развивается в правильном направлении, добавил Стивен де Бор.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Гороскоп на июнь 2017 года для всех знаков зодиака
Мешок с человеческими останками найден на поле в Рогачевском районе
Гороскоп на июнь 2017 года для всех знаков зодиака
Путин рассчитывает на проекты в Арктике с иностранным участием
На ремонт «Адмирала Кузнецова» потребуется до 50 млрд рублей
Глава Роструда назвал самую нужную для предприятий специальность
Рогозин назвал дату старта ракеты «Ангара А5М»
Число подозреваемых по делу о теракте в Манчестере выросло до 17
При взрывах в Кабуле погибли 18 человек
В аэропорту Киева задержали россиянина из списка Интерпола
Спорт
Мечта Буффона, настоящее и прошлое Зидана. Анонс финала ЛЧ Выделяем главные интриги предстоящего финала Лиги чемпионов
Авто
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу Если водитель пропустит нужный поворот, то ему придется проделать путь длиной от 500 метров до 1 км, чтобы найти нужный съезд
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме В приключенческой комедии «Вечная жизнь» актер исполняет главную роль, а также выступает в качестве продюсера
Недвижимость
В Ленобласти нашли очень дешевые трехкомнатные квартиры
В начале лета в Петербурге ожидается рост цен на квартиры
Петербургские дольщики объявили голодовку
В Петербурге построят колесо обозрения высотой 170 метров
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
СМИ и поклонники подозревают, что Анна Семенович беременна Певицу поздравили с долгожданной беременностью.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь