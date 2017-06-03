В Минобороны сообщили замысел учения «Славянское братство-2017»
Река Мухавец под Брестом станет участком, где пройдет
Река Мухавец под Брестом станет участком, где пройдет
МИНСК, 3 июн —Sputnik. Военные трех стран — Беларуси, России и Сербии — на учении под Брестом отработают задачи по борьбе с терроризмом, сообщили в белорусском оборонном ведомстве.
С 6 по 15 июня 2017 года на полигоне «Брестский», Брестском районе и участке реки Мухавец пройдет совместное
«Воинским контингентам от вооруженных сил трех стран предстоит отработать вопросы подготовки и ведения специальных действий совместными подразделениями в ходе выполнения задач по борьбе с терроризмом», — сообщили Sputnik в субботу в Минобороны.
Там отметили, что в учении примут участие подразделения 38-й отдельной гвардейской
Учение пройдет под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси
Кроме участия в мероприятиях боевой подготовки, отметили в Минобороны, российские и сербские военнослужащие ознакомятся с историческими местами и культурными традициями нашей страны.