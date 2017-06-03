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15:22 (мск), источник: Sputnik.by

В Минобороны сообщили замысел учения «Славянское братство-2017»

Река Мухавец под Брестом станет участком, где пройдет белорусско-российско-сербское тактическое учение военного спецназа.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 июн —Sputnik. Военные трех стран — Беларуси, России и Сербии — на учении под Брестом отработают задачи по борьбе с терроризмом, сообщили в белорусском оборонном ведомстве.

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С 6 по 15 июня 2017 года на полигоне «Брестский», Брестском районе и участке реки Мухавец пройдет совместное белорусско-российско-сербское тактическое учение «Славянское браство-2017».

«Воинским контингентам от вооруженных сил трех стран предстоит отработать вопросы подготовки и ведения специальных действий совместными подразделениями в ходе выполнения задач по борьбе с терроризмом», — сообщили Sputnik в субботу в Минобороны.

Там отметили, что в учении примут участие подразделения 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси, 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России и Специальной бригады Вооруженных сил Сербии.

Учение пройдет под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси генерал-майора Вадима Денисенко в два этапа.

Кроме участия в мероприятиях боевой подготовки, отметили в Минобороны, российские и сербские военнослужащие ознакомятся с историческими местами и культурными традициями нашей страны.

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