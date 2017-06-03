На южном берегу Крыма прошли учения ФСБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн — РИА Новости, Виктор Лященко.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн — РИА Новости, Виктор Лященко.
Учения длились два дня: 1 и 2 июня. На них отработали алгоритмы взаимодействия специальных и
«В ходе учений отработаны вопросы организации охраны и обороны объектов
В рамках учений спецназ продемонстрировал десантирование группы боевых пловцов на воду, а также возможности сил и средств боевого подразделения.
Завершающим этапом учений стал штурм захваченного условными террористами здания, отработка навыка оказания медицинской помощи в ходе боевой операции медицинскими силами и средствами Центра специального назначения ФСБ России.
Учения прошли с участием руководства ФСБ России, крымского управления ФСБ, Министерства обороны РФ, представителей
По итогам были выработаны дополнительные меры по обеспечению безопасности объектов