На южном берегу Крыма прошли учения ФСБ

Учения длились два дня: 1 и 2 июня. На них отработали алгоритмы взаимодействия специальных и военно-медицинских подразделений органов безопасности в чрезвычайных ситуациях.

«В ходе учений отработаны вопросы организации охраны и обороны объектов санаторно-курортного комплекса, взаимодействия с организациями различной ведомственной принадлежности», — говорится в сообщении.

В рамках учений спецназ продемонстрировал десантирование группы боевых пловцов на воду, а также возможности сил и средств боевого подразделения.

Завершающим этапом учений стал штурм захваченного условными террористами здания, отработка навыка оказания медицинской помощи в ходе боевой операции медицинскими силами и средствами Центра специального назначения ФСБ России.

Учения прошли с участием руководства ФСБ России, крымского управления ФСБ, Министерства обороны РФ, представителей военно-медицинских организаций и подразделений ФСБ России, а также органов исполнительной власти региона.