Spiegel поместил на обложку Трампа, «уволившего» Землю

Президент США представлен в образе игрока в гольф, который ударяет клюшкой горящую планету. Рисунок сопровождается надписью на английском языке «You are fired» («Ты уволен» — ред.). Эта фраза Трампа стала популярной, когда он вел реалити-шоу «Ученик». В нем будущий американский президент производил отбор среди кандидатов на руководящую должность в одной из своих компаний.

Так Spiegel отреагировал на новость о выходе США из Парижского соглашения по климату.

О решении выйти из сделки по климату Трамп объявил в четверг. С его точки зрения, условия документа могут нанести ущерб экономическим интересам США. Вместо Парижского президент предложил заключить новое соглашение, которое будет более справедливо по отношению к Соединенным Штатам.

Решение Трампа вызвало шквал критики со стороны мировых лидеров, экологов и бизнесменов. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании на Петербуржском международном экономическом форуме предостерег от преждевременного осуждения решения Трампа, отметив, что у Вашингтона может не быть достаточных ресурсов для выполнения соглашения в его нынешней форме.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, которое подписали более чем 190 стран в декабре 2015 года. В документе прописан план действий по сдерживанию глобального потепления. Согласно ему, все стороны обязаны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к климатическим изменениям. Соглашение, однако, не предполагает отказа от ископаемого топлива или конкретных ограничений по выбросу углекислого газа.