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20:10 (мск), источник: Sputnik.by

Макей: мы просто обязаны быть открытыми для бизнеса и туристов

В эксклюзивном интервью Sputnik министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прокомментировал опасения России в связи с вводом в Беларуси пятидневного безвизового режима посещения страны гражданами Евросоюза.

Источник: Sputnik.by

Министр подчеркнул, что Беларусь — это страна с открытой экономикой, и мы просто обязаны быть открытыми для бизнеса, туристов, желающих посетить Беларусь. И в наших отношениях с Россией ничего не изменилось. Иностранцам желающим посетить Россию из Беларуси по-прежнему необходимо озаботиться получением российской визы.

«Прошедшие несколько месяцев уже показали, что процент нарушений, связанных с функционированием этого упрощенного визового режима, минимальный, это где-то 1%, и это связано с непониманием факта продолжительности пребывания в Беларуси», — сказал Макей.

По словам министра, к сожалению, иногда принимаются поспешные решения, не всегда продуманные в плане технической реализации. Например, перенос авиарейсов из Беларуси в Россию из внутренних в международные терминалы аэропортов. Как минимум, это создает трудности для наших граждан — процедура оформления теперь составляет час-полтора вместо 15−20 минут.

Владимир Макей предположил, что имело бы смысл спокойно разобраться в сложившейся ситуации — без лишнего трагизма. Реально оценить, действительно ли введение нашей страной безвизового режима для граждан 80 стран мира представляет некую опасность для России. Если нет, то стоит сохранить прежний порядок перемещения граждан третьих стран через наши границы. Если да, то надо совместно вырабатывать адекватные методы реагирования на ситуацию.

«Я понимаю озабоченность наших российских друзей, связанную с возможным ростом угрозы терроризма, экстремизма и тому подобного. Но, опять-таки, хотелось бы, чтобы мы предпринимали какие-то совместные действия не на основании мифических предположений, а на основании реальной оценки ситуации», — подчеркнул Макей.

Владимир Макей сказал, что обязательно обсудит этот вопрос во время своей встречи с Сергеем Лавровым. Также эта тема, возможно, будет обсуждаться на скором заседании Высшего государственного совета, которое пройдет в конце июня в Москве.

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