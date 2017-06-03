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15:25 (мск), источник: Nakanune.ru

Куйвашев встретился с Рогозиным и Моди в рамках ПМЭФ-2017: обсуждалось сотрудничество России и Индии

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев в числе других российских губернаторов принял участие во встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках Петербургского международного экономического форума-2017.

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Лидерские позиции Среднего Урала в развитии сотрудничества с Индийской республикой подчеркнул российский вице-премьер Дмитрий Рогозин, который назвал важной площадкой для развития контактов между двумя странами выставку «Иннопром», которая в прошлом году, к слову, прошла в партнерстве с Индией.

«Я рад приветствовать премьер-министра Индии и губернаторов ведущих областей России. Речь пойдет о сотрудничестве России и Индии, которое в последние годы только укрепляется, и здесь важно значение межрегиональных контактов», — заявил Рогозин.

Свердловскую область и Индию сегодня связывает в большей степени промышленная кооперация. Прежде всего, это участие предприятий «Уралхиммаш» и «СвердНИИхиммаш» в производстве оборудования для атомной электростанции «Куданкулам», производство железнодорожных машин холдингом «Синара — Транспортные машины» для железных дорог Индии. По итогам 2016 года товарооборот региона с Индией вырос на 44%.

«Республика Индия — важнейший партнер нашего региона, и мы стремимся сохранить высокую динамику наших контактов с индийскими друзьями», — не раз отмечал Евгений Куйвашев.

Среди перспективных направлений — участие в проектах по модернизации индийских промышленных объектов, проектированию и строительству новых производств, разработке и добыче полезных ископаемых в рамках программы «Сделано в Индии».

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