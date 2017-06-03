Куйвашев встретился с Рогозиным и Моди в рамках ПМЭФ-2017: обсуждалось сотрудничество России и Индии
Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев в числе других российских губернаторов принял участие во встрече с
Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев в числе других российских губернаторов принял участие во встрече с
Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.
Лидерские позиции Среднего Урала в развитии сотрудничества с Индийской республикой подчеркнул российский
«Я рад приветствовать
Свердловскую область и Индию сегодня связывает в большей степени промышленная кооперация. Прежде всего, это участие предприятий «Уралхиммаш» и «СвердНИИхиммаш» в производстве оборудования для атомной электростанции «Куданкулам», производство железнодорожных машин холдингом «Синара — Транспортные машины» для железных дорог Индии. По итогам 2016 года товарооборот региона с Индией вырос на 44%.
Среди перспективных направлений — участие в проектах по модернизации индийских промышленных объектов, проектированию и строительству новых производств, разработке и добыче полезных ископаемых в рамках программы «Сделано в Индии».