Куйвашев встретился с Рогозиным и Моди в рамках ПМЭФ-2017: обсуждалось сотрудничество России и Индии

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Лидерские позиции Среднего Урала в развитии сотрудничества с Индийской республикой подчеркнул российский вице-премьер Дмитрий Рогозин, который назвал важной площадкой для развития контактов между двумя странами выставку «Иннопром», которая в прошлом году, к слову, прошла в партнерстве с Индией.

«Я рад приветствовать премьер-министра Индии и губернаторов ведущих областей России. Речь пойдет о сотрудничестве России и Индии, которое в последние годы только укрепляется, и здесь важно значение межрегиональных контактов», — заявил Рогозин.

Свердловскую область и Индию сегодня связывает в большей степени промышленная кооперация. Прежде всего, это участие предприятий «Уралхиммаш» и «СвердНИИхиммаш» в производстве оборудования для атомной электростанции «Куданкулам», производство железнодорожных машин холдингом «Синара — Транспортные машины» для железных дорог Индии. По итогам 2016 года товарооборот региона с Индией вырос на 44%.