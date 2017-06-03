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15:24 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов побывал на Сабантуе в Балтачевском районе

УФА, 3 июн 2017. /ИА «Башинформ"/. В ходе рабочей поездки в Балтачевский район Глава Башкортостана Рустэм Хамитов побывал на народном празднике «Сабантуй-2017».

Руководитель республики поздравил жителей района с окончанием весенних полевых работ, осмотрел юрты предприятий и учреждений муниципалитета, обсудил вопросы социально-экономического развития территории.

— Мне очень приятно, что балтачевцы одними из первых завершили посевные работы. Пусть и впредь наш район будет двигаться вперёд такими же хорошими шагами, — сказал Рустэм Хамитов. — Наша республика сегодня чувствует себя вполне уверенно по всем направлениям. Растёт промышленное производство. По итогам пяти месяцев налоговые поступления по сравнению с прошлым годом увеличились почти на 12 процентов. Это хороший показатель. Это говорит о том, что у нас есть ресурсы, деньги, и, значит, всё запланированное мы с вами выполним. Это касается строительства социальных объектов, дорог, инфраструктуры и всего того, что нужно людям.

Рустэм Хамитов вручил молодым семьям Закирьяновых, Султановых и Махмутовых сертификаты на улучшение жилищных условий, а памятный подарок — семье Гайнановых из села Старобалтачево, которые в этом году отмечают золотую свадьбу.

Программа праздника включала в себя парад передовиков агропромышленного комплекса, выступления творческих коллективов, конкурсы, конно-спортивные соревнования.

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