Рустэм Хамитов побывал на Сабантуе в Балтачевском районе

Руководитель республики поздравил жителей района с окончанием весенних полевых работ, осмотрел юрты предприятий и учреждений муниципалитета, обсудил вопросы социально-экономического развития территории.

— Мне очень приятно, что балтачевцы одними из первых завершили посевные работы. Пусть и впредь наш район будет двигаться вперёд такими же хорошими шагами, — сказал Рустэм Хамитов. — Наша республика сегодня чувствует себя вполне уверенно по всем направлениям. Растёт промышленное производство. По итогам пяти месяцев налоговые поступления по сравнению с прошлым годом увеличились почти на 12 процентов. Это хороший показатель. Это говорит о том, что у нас есть ресурсы, деньги, и, значит, всё запланированное мы с вами выполним. Это касается строительства социальных объектов, дорог, инфраструктуры и всего того, что нужно людям.

Рустэм Хамитов вручил молодым семьям Закирьяновых, Султановых и Махмутовых сертификаты на улучшение жилищных условий, а памятный подарок — семье Гайнановых из села Старобалтачево, которые в этом году отмечают золотую свадьбу.