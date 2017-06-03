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17:53 (мск), источник: Sputnik.by

Минздрав озвучил новую позицию по лекарствам

МИНСК, 3 июн — Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси предложило оставить норму о том, что 60 процентов лекарств будут безрецептурными, сообщили в ведомстве.

Источник: Sputnik.by

Данное предложение ведомство вынесло на обсуждение и опубликовало его на своем официальном сайте.

«Речь не идет о том, чтобы ужесточить правила, которые были приняты 5 лет назад, просто пришло время актуализировать списки лекарств сообщили в Минздраве.

Медики сообщили, что общественное обсуждение нового лекарственного перечня продлится две недели. В первую очередь в Минздраве ждут предложений от врачей, фармацевтов и поставщиков медпрепаратов.

В настоящее время в Беларуси зарегистрировано около пяти тысяч наименований лекарств. Согласно новому списку, более половины из них будут отпускаться без рецепта.

Общественное обсуждение нового лекарственного перечня продлится до 16 июня, а замечания можно присылать на электронный адресlekarstva@belcmt.by. Полный текст проекта документа доступен по ссылке.

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