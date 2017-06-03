Минздрав озвучил новую позицию по лекарствам

Данное предложение ведомство вынесло на обсуждение и опубликовало его на своем официальном сайте.

«Речь не идет о том, чтобы ужесточить правила, которые были приняты 5 лет назад, просто пришло время актуализировать списки лекарств сообщили в Минздраве.

Медики сообщили, что общественное обсуждение нового лекарственного перечня продлится две недели. В первую очередь в Минздраве ждут предложений от врачей, фармацевтов и поставщиков медпрепаратов.

В настоящее время в Беларуси зарегистрировано около пяти тысяч наименований лекарств. Согласно новому списку, более половины из них будут отпускаться без рецепта.

Общественное обсуждение нового лекарственного перечня продлится до 16 июня, а замечания можно присылать на электронный адресlekarstva@belcmt.by. Полный текст проекта документа доступен по ссылке.