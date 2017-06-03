Германия заявила об усилении сотрудничества с Россией по защите климата

Я твердо убежден, что такие соглашения по климату между Россией и Министерством экологии Германии гарантированно признаны российским президентом.

Как отмечает издание, в ходе разговора политики также обсудили выход США из Парижского соглашения по климату.

В чем суть Парижского соглашения по климату и почему оно важно?

Ранее в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин призвал «не шуметь» по поводу выхода США из Парижского соглашения по климату и «не судить» президента США Дональда Трампа. При этом 1 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что реализация конвенции «без ключевых участников» будет затруднена, однако альтернативы такому соглашению в настоящее время нет.

Дональд Трамп заявил о выходе Соединенных Штатов из Парижского соглашения по климату 1 июня. По его словам, при нынешних условиях это невыгодно для США. При этом Трамп пообещал провести новые переговоры, чтобы соглашение стало справедливым для американцев.