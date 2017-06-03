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17:10 (мск), источник: РБК

Германия заявила об усилении сотрудничества с Россией по защите климата

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что Министерство экологии ФРГ договорилось об укреплении сотрудничества с Россией по вопросам изменения климата. Об этом сообщает Handelsblatt.

Источник: РИА "Новости"
Я твердо убежден, что такие соглашения по климату между Россией и Министерством экологии Германии гарантированно признаны российским президентом.
Зигмар Габриэль
Министр иностранных дел Германии

Как отмечает издание, в ходе разговора политики также обсудили выход США из Парижского соглашения по климату.

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Ранее в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин призвал «не шуметь» по поводу выхода США из Парижского соглашения по климату и «не судить» президента США Дональда Трампа. При этом 1 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что реализация конвенции «без ключевых участников» будет затруднена, однако альтернативы такому соглашению в настоящее время нет.

Дональд Трамп заявил о выходе Соединенных Штатов из Парижского соглашения по климату 1 июня. По его словам, при нынешних условиях это невыгодно для США. При этом Трамп пообещал провести новые переговоры, чтобы соглашение стало справедливым для американцев.

Комментарии
5
валерий малютин
тююююю???....а где же изоляция россии????
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Максим Малышкин
Значит, следует понимать, в остальном проблем нет.
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Игорь Смирнов
Это случилось сразу после того, как фрау Меркель пива опробовала..
До сих пор уняться не может.)
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