Конституционный суд зарегистрировал жалобу противников передачи Исаакия РПЦ
Суды Петербурга ранее уже прекратили производство по двум административным искам тех же истцов, в которых оспаривалось решение властей о передаче собора.
Суды Петербурга ранее уже прекратили производство по двум административным искам тех же истцов, в которых оспаривалось решение властей о передаче собора.
«Мы оспариваем положения 327 закона, как нарушающие права граждан на доступ к культурным ценностям и ставящие религиозные организации в привилегированное положение», — сообщил в субботу ТАСС один из заявителей, депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский. — Обращение было подано около месяца назад, мы надеемся, что оно будет принято Конституционным судом к рассмотрению".
Ранее суды Петербурга прекратили производство по двум административным искам тех же истцов, в которых оспаривалось решение властей города передаче Исаакиевского собора.
Споры вокруг Исаакия
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Здание Исаакиевского собора находится в собственности
Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно. В 2016 году, по данным музея, проводившиеся в соборе службы, включая большое Рождественское богослужение и панихиды по жертвам катастрофы авиалайнера A321 на Синайском полуострове, посетили около 18 тыс. человек. За это же время в ГМП «Исаакиевский собор» побывали около 3,9 млн туристов.