Конституционный суд зарегистрировал жалобу противников передачи Исаакия РПЦ

Решение о принятии жалобы к рассмотрению или отказе в настоящее время не принято.

Решение о принятии жалобы к рассмотрению или отказе в настоящее время не принято.

«Мы оспариваем положения 327 закона, как нарушающие права граждан на доступ к культурным ценностям и ставящие религиозные организации в привилегированное положение», — сообщил в субботу ТАСС один из заявителей, депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский. — Обращение было подано около месяца назад, мы надеемся, что оно будет принято Конституционным судом к рассмотрению".

Споры вокруг Исаакия

Правительство Санкт-Петербурга объявило, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения». Второго июня губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что передача собора может состояться при официальном обращении Русской православной церкви, но в Смольный оно по настоящее время не поступило.

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. До революции собор также не был собственностью церкви и находился в ведении МВД из-за больших расходов на содержание здания.

Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно. В 2016 году, по данным музея, проводившиеся в соборе службы, включая большое Рождественское богослужение и панихиды по жертвам катастрофы авиалайнера A321 на Синайском полуострове, посетили около 18 тыс. человек. За это же время в ГМП «Исаакиевский собор» побывали около 3,9 млн туристов.