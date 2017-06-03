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18:52 (мск), источник: РБК

Путин рассказал о разговоре с Клинтоном о вступлении России в НАТО

Президент Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал, что предлагал Биллу Клинтону, когда еще тот был президентом США, подумать о вступлении России в НАТО.

Источник: AP 2017

Президент Владимир Путин рассказал о разговоре с президентом США Биллом Клинтоном о возможном вступлении России в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом сообщает Politico со ссылкой на отрывок из интервью Путина режиссеру Оливеру Стоуну, которое опубликовано на Vimeo.

Я помню одну из наших последних встреч с президентом Клинтоном, когда еще Клинтон был президентом. Он приезжал в Москву, и я в ходе дискуссии сказал: «Ну, а, может быть, посмотреть на такой вариант, что Россия вступит в НАТО».
Владимир Путин
Президент РФ

По словам российского президента, Клинтон ответил: «Ну, а что же, я не против». Путин отметил, что на этих словах «вся делегация американская занервничала». На вопрос Стоуна о том, подала ли тогда Россия заявку на вступление в альянс, Путин рассмеялся.

Путин встречался с Биллом Клинтоном в июне 2000 года.

На сайте Кремля отмечается, что встреча прошла в формате «один на один».

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Оливер Стоун планирует представить интервью с Путиным в виде документального фильма, первая часть выйдет 12 июня, всего выйдет четыре части. Пока что были опубликованы два отрывка интервью, в которых Путин рассказывает об отношении к своей службе безопасности и Эдварду Сноудену.

Стоун рассказывал, что в фильме речь пойдет о событиях 2000-х годов, в период, когда Путин впервые был избран президентом. В картине в том числе, по словам режиссера, будет рассказываться о взглядах российского лидера, которых он тогда придерживался. По словам режиссера, съемки продолжались два года, за это время занимавшаяся производством фильма команда ездила к Путину четыре раза.

Комментарии
9
максим !!!
Клинтон,Буш,Обама и теперь вот Трамп сколько же еще сменится американских президентов до того момента когда до простого россиянина дойдет что только сменяемость власти путем демократических выборов является залогом успеха государства в целом и гарантией того что деятельность власть имущих будет направлена на создание комфортных условий для граждан страны в целом ,а не для отдельных социальных групп - охранка,чиновники и пр !
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А Б
Инициатива ВВП далеко не нова. Вопрос о вступлении в НАТО СССР рассматривался ещё при жизни Сталина, практически сразу же вскоре знаменитой речи Черчилля в Фултоне. Однако Сталин отказался войти в НАТО. Вскоре после его смерти, в марте 1954 года правительство СССР всерьез было готово прекратить жесткую конфронтационную политику со странами Запада и войти в блок НАТО. Но тут уже Западные страны ответили на эту инициативу резко отрицательно: «Нет необходимости подчеркивать совершенную нереалистичность такого предложения». В альянс НАТО вместо Советского Союза вступила новообразованная ФРГ. В своем видении послевоенного мира президент Рузвельт больше уповал на сотрудничество с Советским Союзом, чем с Великобританией. И для этого у него были свои веские причины. США и Великобритания всегда исторически были самыми жесткими конкурентами, именно поэтому Рузвельт предпочитал видеть в НАТО СССР. Однако известно, что второй раз история повторяется в виде фарса, видимо поэтому СССР и не пытался вступить в НАТО во второй раз. Что же касается России, то для неё это вполне возможно, тем более, что в настоящее время руководство России постоянно заявляет о необходимости тесной интеграции с ведущими странами мира, основу которых как раз и составляют страны - члены НАТО.
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Иван Фокин
Конечно, российские олигархи были бы не против вступить в НАТО. Тогда бы их капиталы оказались под надежной охраной натовских пушек. А если бы народ возбухать бы начал - то тут бы ему по крыше и настучали бы! :( А зачем России еще НАТО? Только от собственного народа!
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