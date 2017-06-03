Путин рассказал о разговоре с Клинтоном о вступлении России в НАТО

Президент Владимир Путин рассказал о разговоре с президентом США Биллом Клинтоном о возможном вступлении России в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом сообщает Politico со ссылкой на отрывок из интервью Путина режиссеру Оливеру Стоуну, которое опубликовано на Vimeo.

Я помню одну из наших последних встреч с президентом Клинтоном, когда еще Клинтон был президентом. Он приезжал в Москву, и я в ходе дискуссии сказал: «Ну, а, может быть, посмотреть на такой вариант, что Россия вступит в НАТО».

По словам российского президента, Клинтон ответил: «Ну, а что же, я не против». Путин отметил, что на этих словах «вся делегация американская занервничала». На вопрос Стоуна о том, подала ли тогда Россия заявку на вступление в альянс, Путин рассмеялся.

Оливер Стоун планирует представить интервью с Путиным в виде документального фильма, первая часть выйдет 12 июня, всего выйдет четыре части. Пока что были опубликованы два отрывка интервью, в которых Путин рассказывает об отношении к своей службе безопасности и Эдварду Сноудену.

Стоун рассказывал, что в фильме речь пойдет о событиях 2000-х годов, в период, когда Путин впервые был избран президентом. В картине в том числе, по словам режиссера, будет рассказываться о взглядах российского лидера, которых он тогда придерживался. По словам режиссера, съемки продолжались два года, за это время занимавшаяся производством фильма команда ездила к Путину четыре раза.