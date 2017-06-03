Власти Москвы удвоят количество парковочных мест после реновации
За счет сноса домов в городе освободится больше территории.
За счет сноса домов в городе освободится больше территории.
Число парковочных мест в Москве увеличится в два раза благодаря освобождению территорий за счет сноса ветхих пятиэтажек и строительства подземных паркингов в ходе реализации программы реновации, заявил в субботу, 3 июня, заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает ТАСС.
Улично-дорожная сеть, которая будет подводиться к домам, она будет работать днем как улично-дорожная сеть, а ночью как место для отстоя транспорта, и мы прямо взяли конкретные кварталы, которые подпадают, посчитали, и получается, что имеющихся сегодня у нас территорий под парковки будет в два раза больше.
Чиновник отметил, что в некоторых кварталах будут построены многоуровневые паркинги.