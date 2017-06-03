Власти Москвы удвоят количество парковочных мест после реновации

Улично-дорожная сеть, которая будет подводиться к домам, она будет работать днем как улично-дорожная сеть, а ночью как место для отстоя транспорта, и мы прямо взяли конкретные кварталы, которые подпадают, посчитали, и получается, что имеющихся сегодня у нас территорий под парковки будет в два раза больше.

Марат Хуснуллин Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства