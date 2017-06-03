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21:01 (мск), источник: Sputnik.md

Instagram «натравил» налоговиков на Иванку Трамп

КИШИНЕВ, 3 июн — Sputnik. Дочь президента США Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер владеют ценной коллекцией предметов искусства, представленной недавно на фотографиях в Instagram.

Источник: Sputnik.md

Стены кондоминиума этой популярной четы украшают полотна как очень дорогих, так и молодых художников, в том числе Алекса Исраэля, Дэна Колена, Нейта Лоумана, Алекса Да Корте и Девида Островски, сообщают СМИ.

В то же время в финансовых отчетах, Кушнер, старший советник Трампа, не сообщал об этой коллекции, несмотря на то, что некоторые экземпляры стоят около полумиллиона долларов. А по американским законам, федеральные служащие обязаны сообщать о любых произведениях искусства, которые хранят в инвестиционных целях и стоящих более 1000 долларов.

Эксперты утверждают, что коллекция может стоить миллионы, но адвокат Кушнера заявил, что искусство используется «только для декоративных целей».

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