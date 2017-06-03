Киевские врачи подтвердили диагноз Королевской после вчерашнего инцидента: Частичная потеря зрения и ожог

Пресс-служба политика опубликовала заключение Киевского центра микрохирургии глаза.

«Врачи Киевского центра микрохирургии глаза сегодня обследовали Наталию Королевскую и поставили диагноз: химический ожог роговицы и конъюнктивы глаза. Эрозия роговицы левого глаза. Частичная потеря зрения на левый глаз. Срок и вероятность полного восстановления зрения пока не установлены», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, вчера народного депутата от фракции «Оппозиционного блока» Наталью Королевскую облили зеленкой в Одессе, куда она приехала на «Съезд женщин юга». По факту нападения полиция открыла уголовное производство по статье «Хулиганство». Коллеги нардепа сообщали, что у нее ожог глаза и частичная потеря зрения.

Сама Королевская уже прокомментировала инцидент. В эфире «112 Украина» она назвала подонком того, кто облил ее зеленкой, а также отметила, что в правоохранительные органы еще не обращалась.