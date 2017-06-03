Война в Карабахе теперь вероятнее, чем раньше, — Международная кризисная группа

Об этом говорится в отчете Международной кризисной группы, обнародованном 1 июня, пишет «Общественное».

В документе говорится о том, что столкновения в Нагорном Карабахе усилились в апреле 2016 года, когда были убиты не менее 200 человек. Отмечается, что принять участие в войне в Нагорном Карабахе могут, в частности, Россия и Турция, которые тесно связаны с Арменией и Азербайджаном соответственно.

Начиная с января 2017 произошли смертельные инциденты, связанные с использованием тяжелого артиллерийского и противотанкового оружия, а также эскалация ситуации в мае.

«Вызывают обеспокоенность сообщения о самонаводящихся ракетах и использовании ракет вблизи густонаселенных районов вдоль линии соприкосновения войск», — говорится в докладе.

МКГ заявляет, что процесс урегулирования конфликта застопорился, и обе стороны выразили готовность к конфронтации. В докладе отмечается, что напряженность может перерасти в более масштабный конфликт, который приведет к значительным жертвам среди гражданского населения.

Напомним, в конце 2016 на границе Армении и Азербайджана возобновились бои. Президент Петр Порошенко заявил, что Украина категорически не приемлет сохранения статус-кво Нагорного Карабаха.

Ранее в мае 2016 года на первой после обострения ситуации в Нагорном Карабахе встречи президентов Армении и Азербаджана была достигнута договоренность о необходимости соблюдения перемирия в регионе.