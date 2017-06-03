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21:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Асад обвинил Трампа в «проглатывании» предвыборных обещаний

Президент Сирии Башар Асад считает, что проводимая американским лидером Дональдом Трампом политика крайне сильно отличается от его предвыборных обещаний. Об этом он рассказал в интервью индийскому Wion TV, полный текст публикует в субботу, 3 июня, агентство SANA.

Источник: AP 2017

Асада спросили, считает ли он нового хозяина Белого дома человеком, с которым можно иметь дело.

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Президент Сирии ответил, что договориться с Трампом как человеком возможно, однако вряд ли он сможет на что-либо повлиять.

«Выборы Трампа вновь доказали нам, что президент лишь играет отведенную ему роль, он не принимает решения самостоятельно», — отметил сирийский лидер. По его словам, доказательство этого — «проглатывание большинства обещаний, которыми он гордился во время своей предвыборной кампании». «Он развернулся на 180 градусов практически по каждому пункту», — указал Асад.

Президент Сирии также подчеркнул, что «проблема в Соединенных Штатах связана со всей политической системой, речь идет не об одном человеке». Он добавил, что Вашингтон «не приемлет союзников в мире, он приемлет лишь марионеток, лишь последователей (…), а мы не одни из них».

Комментарии
5
Игорь Смирнов
В США разве есть демократия? Контуженный и опущеный Байден, - венец демократии США.)
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Иван Иванов
Асад ,прекрасно всё понимает,но "пендель "надо врезать...Почему нет?
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плешивый лилипут
упырь асад довел сирию до гражданской войны. Счет погибших идет на десятки тысяч. Асад должен быть уничтожен.
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