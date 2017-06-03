Асад обвинил Трампа в «проглатывании» предвыборных обещаний

Асада спросили, считает ли он нового хозяина Белого дома человеком, с которым можно иметь дело.

Президент Сирии ответил, что договориться с Трампом как человеком возможно, однако вряд ли он сможет на что-либо повлиять.

«Выборы Трампа вновь доказали нам, что президент лишь играет отведенную ему роль, он не принимает решения самостоятельно», — отметил сирийский лидер. По его словам, доказательство этого — «проглатывание большинства обещаний, которыми он гордился во время своей предвыборной кампании». «Он развернулся на 180 градусов практически по каждому пункту», — указал Асад.

Президент Сирии также подчеркнул, что «проблема в Соединенных Штатах связана со всей политической системой, речь идет не об одном человеке». Он добавил, что Вашингтон «не приемлет союзников в мире, он приемлет лишь марионеток, лишь последователей (…), а мы не одни из них».