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22:08 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Аваков заявил о новой «жесткой» линии поведения полиции

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что отделениям Национальной полиции Украины была разослана инструкция относительно поведения с рейдерами.

Источник: "РИА Новости" Украина

Так глава МВД на странице в Facebook прокомментировал решение Винницкого суда об аресте 45 участников недавней перестрелки в Метановке.

«Это наша новая жесткая линия! Есть еще желающие рейдерить, играть титушкиными мускулами и оружием — присваивая себе право на насилие? Не понятно? Тогда мы идем к вам. Данная инструкция разослана по всем отделениям Нацполиции, по всей стране», — написал он.

Аваков положительно оценил действия правоохранителей при задержании злоумышленников.

Прибывший спецназ полиции действовал чётко — обезоружил бандитов, положив их в наручниках лицом в землю. В землю, которую они хотели захватить.
Арсен Аваков

Сегодня стало известно об аресте всех 45 участников конфликта сроком на 60 суток без права внесения залога.

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