Аваков заявил о новой «жесткой» линии поведения полиции

Так глава МВД на странице в Facebook прокомментировал решение Винницкого суда об аресте 45 участников недавней перестрелки в Метановке.

«Это наша новая жесткая линия! Есть еще желающие рейдерить, играть титушкиными мускулами и оружием — присваивая себе право на насилие? Не понятно? Тогда мы идем к вам. Данная инструкция разослана по всем отделениям Нацполиции, по всей стране», — написал он.

Аваков положительно оценил действия правоохранителей при задержании злоумышленников.