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07:54 (мск), источник: Noi.md

Бухарест откладывает решение проблемы лиц оставшихся без гражданства

Олеся Пител является одной из тысяч румынских граждан, которым внезапно сообщили, что у них уже нет румынского гражданства, потому что они «не числятся в доказательстве гражданства родителей».

Источник: Noi.md

Она оформила румынские документы будучи несовершеннолетней, на основании гражданства своего отца в 2008 году. Между тем, переехала жить в Италию, где организовала свою жизнь на основании румынских документов — акты проживания, университет, водительские права и т. д. Она в недоумении и говорит, что в одночасье осталась ни с чем — на прошлой неделе ей сказали в Консульстве Румынии в Болонье, что ее паспорт нельзя обновить, потому что «у нее нет румынского гражданства».

Олеся рассказывает с грустью, что за последние месяцы приложила усилия, чтобы ее включили в культурную программу по обмену и должна была ехать в США. Сейчас, когда девушка осталась без паспорта, она вынуждена отказаться от этой программы по обмену. Также, она потеряла и право подать заявку в университет в Италии, как и планировала, в качестве европейского гражданина.

Все свалилось внезапно на меня и самое страшное, что нет решения для этой проблемы, мы заблокированы, остались в одиночестве перед этим бюрократическим уродством. Это самая большая тупость, которую слышала когда-то. Раньше, когда слышала о таких случаях, очень надеялась, чтобы ни я, ни мои братья не попадем в такое положение, но не повезло. Мы ни в чем не виноваты, почему тогда, когда оформляла румынский паспорт, никто не сказал, что отец должен вписать нас в свой паспорт?

Проблема появилась почти два года назад и каждый объявленный случай попавших в эту бюрократическую сеть имеет свою грустную историю. Больше всего страдают лица проживающие за рубежом, особенно несовершеннолетние, у которых было только румынское гражданство и сейчас остались вообще без документов. Отчаявшиеся родители просят молдавского гражданства для своих детей и единственное решение на данный момент для них является ожидание 18-летия, чтобы подать документы для восстановления гражданства.

Министерство юстиции Бухареста откладывает решение проблемы

За последние два месяца эта проблема горячо обсуждается, но пока жертв этой бюрократической путаницы кормят только обещаниями. Представителями лиц, которые добились законным образом гражданства, но им отказывают в обновлении документов в Бухаресте, являются депутаты Константин Кодряну и Матей Добровие.

Проблема тысяч граждан, оставшихся без документов, можно было бы решить чрезвычайным постановлением, утверждают оба депутата. Поскольку оно опаздывает, депутат ССР Матей Добровие выдвинул 19 апреля законодательную инициативу, которая ждет заключения Законодательного совета, чтобы дойти до комиссий Сената.

Законодательная поправка, предложенная Добровие, предусматривает введение процедуры признания получения несовершеннолетними, не включенными в румынский паспорт родителей, румынского гражданства одновременно с ними. Таким образом, на основании заявления в Комиссию по гражданству Национального органа по гражданству и после проверки этой комиссии, председатель Органа сможет издать приказ о признании приобретения румынского гражданства одновременно с родителями.

Если владелец права на признание является еще несовершеннолетним, Комиссия будет выдавать свидетельство о признании приобретения румынского гражданства одновременно с родителями, которая будет иметь доказательственное значение свидетельства о гражданстве. Позже, оно будет зарегистрировано в Главном паспортном управлении. В случае, если он за это время достиг совершеннолетия, на основании этой же процедуры признания будет выдано отчетливое свидетельство о гражданстве.

Эта инициатива, объясняет депутат, относится ко всем лицам, пострадавшим от плохого сотрудничества между Главного паспортного управления и Национального органа по гражданству.

Мне очень жаль, что эти люди страдают из-за небрежности некоторых румынских государственных учреждений, и таким образом, нарушаются их права на труд, на свободное передвижение и на другие моменты, исходящие из положения румынских и европейских граждан. Эти люди не потеряли качество румынских граждан по закону, а насильственным образом. Мне не кажется справедливым, чтобы они были вынуждены начинать снова весь процесс приобретения гражданства и дошли до абсурдной ситуации отмены своих устаревших документов, удостоверяющие личность, в суде.

Процедура признания гражданства одновременно с родителями, объяснил Добровие для читателей Moldova.ORG, является жизнеспособным решением, потому что:

— Рассмотрение заявления признания произойдет за короткий срок, по сравнению с анализом нового дела по приобретению румынского гражданства, потому что Комиссия по гражданству обязана рассмотреть заявления в срочном порядке. Председатель НОГ должен подписать приказ о признании в течение 3-х дней после констатации выполнения законных условий, а условие приведения к присяге было исключено, потому что оно предусматривает признание, а не предоставление румынского гражданства.

— Число документов к заявлению ограничено только одним, который доказывает румынское гражданство родителей/родителя, согласие другого родителя/решение суда о предоставлении румынского гражданства несовершеннолетнему одновременно с одним из своих родителей, или акт гражданского состояния, доказывающий родственные узы ребенка с родителем румынского гражданина и его возраст на дату получения гражданства родителем.

— В конце концов, можно обновить соответственно базу данных Главного паспортного управления.

«Необходимо начинать акции протеста»

Депутат Константин Кодряну обвиняет министра юстиции Тудорела Тоадер в некомпетентности и равнодушии. После многих запросов, депутат говорит, что не получил никакой определенной даты от Министерства юстиции и единственным решением на данный момент являются акции протеста в Бухаресте и у Посольства Румынии в Евросоюзе.

Сегодня депутат пришел в парламент Румынии с новым запросом. «Если не установят точную дату изменения ст. 9 для решения проблемы, мы выйдем на улицу», сказал депутат.

Многие люди, члены группы «Верните гражданство», заявили, что поддерживают инициативу Кодряну об акциях протеста и готовы выйти на улицу, чтобы требовать «обратно свое гражданство».

Сегодня на сайте Министерства юстиции был опубликован проект Закона об изменении и дополнении Закона о румынском гражданстве № 21/1991, которого учреждение предлагает для одобрения правительству. Юристы говорят, однако, что проект закона решает частично вопрос и не ликвидирует проблему граждан, оставшихся без гражданства и достигших совершеннолетия.

Проект будет предметом общественного обсуждения, заявило учреждение, добавляя, что ждет «предложения и мнения на уровне рекомендаций».

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