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00:14 (мск), источник: ТАСС

В НАТО не знают, обсуждали ли Путин и Клинтон вступление РФ в альянс в 2000 году

Такое заявление в штаб-квартире блока сделали после слов президента РФ в интервью Оливеру Стоуну о том, что он предлагал Биллу Клинтону рассмотреть возможность вступления РФ в НАТО.

Источник: Reuters

БРЮССЕЛЬ, 3 июня. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Руководство НАТО не в курсе, обсуждали ли президент РФ Владимир Путин и президент США Билл Клинтон в 2000 году возможность вступления России в Североатлантический альянс. Об этом сообщили ТАСС в штаб-квартире блока.

«Мы не располагаем информацией по этому поводу», — заявили в альянсе в ответ на просьбу прокомментировать заявление Путина в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Президент РФ сообщил, что предлагал Клинтону рассмотреть возможность вступления России в НАТО.

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«Я помню одну из наших последних встреч с президентом Клинтоном, когда еще Клинтон был президентом. Он приезжал в Москву, и я в ходе дискуссии сказал: «Ну, а может посмотреть такой вариант, что Россия может быть вступит в НАТО». Клинтон ответил: «Ну, а что же, я не против», — рассказал Путин Стоуну для его нового проекта — серии бесед с российским лидером.

При этом российский президент подчеркнул, что в этот момент «вся американская делегация очень занервничала». На предложение Стоуна подать заявку Путин рассмеялся.

Фрагмент фильма «Интервью Путина» (The Putin Interviews) был распространен в субботу американской газетой Politico. Полностью документальная лента будет показана 12—15 июня на кабельном канале Showtime (подразделение компании CBS).

Согласно информации из различных западных и российских источников, вопрос о возможности вступления РФ в НАТО с целью исключить вероятность возобновления противостояния в Европе поднимался на закрытых дипломатических консультациях между РФ и США за последние 30 лет минимум дважды — сначала в начале 90-х годов, затем в начале 2000-х.

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